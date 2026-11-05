前Cathay Cineplex运营商mm2 Asia的重组计划获债权人批准

该计划包括建议配售163亿股股票以筹集1500万新元，其中1150万新元将用于偿付债权人。

位于Downtown East的Cathay Cineplexes，摄于2025年9月，当时其售票柜台贴有临时清盘通知。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 前Cathay Cineplexes运营商 mm2 Asia （简称mm2A）及其子公司mm2 Entertainment（简称mm2E）的重组计划提案已获批准，该集团在周四（11月5日）发布的交易所公告中表示。

这家媒体制作公司表示，其大多数债权人已批准这两家实体的重组提案，公司现在将为这些计划寻求法庭批准。

为使计划得以推进，每个类别的债权人中，必须有代表债务价值四分之三的多数债权人同意。

mm2A在A至F类债权人中的总债务价值约为2.213亿新元，而mm2E在A至C类债权人中的总债务价值为1.525亿新元。

在这两项计划中，几乎所有类别的债权人都百分之百支持，只有mm2A的E类债权人和mm2E的C类债权人中有少数例外。

尚待法庭批准

该集团将推进此项协议安排提案，但须根据《公司法》中关于公司与其债权人和/或股东之间程序的规定，获得法庭的批准。

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mm2A的股票自2025年11月11日起已暂停交易。该集团一直处于债务延期偿付状态——最近已延长至2026年11月21日——这意味着在进行重组期间，它受到法庭保护，免受债权人的追讨。

该协议安排除其他事项外，还包括建议配售以筹集1500万新元用于偿还债权人、一次债转股、处置集团在一家关联实体的股权，以及处置Cathay的知识产权（IP）。

mm2A此前已在三月份宣布了其中一些举措。

建议的配售涉及向MMRA发行16,339,110,825股新股，每股价格为0.000918新元，筹集约1500万新元。

MMRA是私募股权基金Hildrics Asia Growth Fund的一家私人有限公司子公司，于九月获得了证券业理事会的批准，可在不必向其他股东发出全面收购要约的情况下收购mm2A。

MMRA将使用1150万新元偿还债权人，余下款项将用作营运资金和重组费用。

在建议的配售之后，该集团计划进行一次不可放弃、非包销的附加股发行，向合资格股东发行最多62亿股新股，每股价格为0.00161新元，基准是每持有21股可认购4股新股。

除了筹集资金，附加股发行也让股东能够参与资本重组，并维持其持股比例。

在债转股方面，mm2A将向mm2A和mm2E的特定债权人发行9,803,466,495股新股，按比例部分偿还债务。

公司还计划将其持有的Vividthree Holdings的1.387亿股普通股处置给“相关有抵押债权人”，作为对其有抵押债权的全部及最终清偿。

公司还提议将Cathay Cineplexes的知识产权出售给另一位未具名的债权人，作为根据一份日期为2024年11月4日的无抵押贷款票据提出的债权的全部清偿。

法庭文件显示，mm2A于2024年11月向Linkwasha Holdings（一家与Cathay Organisation有关联的公司）发行了1500万新元的贷款票据。Linkwasha曾于2017年向mm2A贷款3000万新元，以资助其收购Cathay Cineplexes；2025年，Linkwasha发出法定要求，要求偿还该笔贷款剩余的750万新元。

mm2 Asia的股价最后收盘价为0.003新元。