前胜科海事总裁Wong Weng Sun在巴西腐败案中获判无罪

他曾面临五项贪污指控和一项妨碍司法公正的指控

Wong Weng Sun的律师事务所表示，他“期待着向前看，将这一事件抛诸脑后”。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】总检察署 (AGC) 表示，前胜科海事 (Sembcorp Marine) 总裁兼首席执行官 Wong Weng Sun 及前裕廊船厂 (Jurong Shipyard) 高级总经理 Lee Fook Kang 在与胜科海事巴西业务相关的腐败指控中，所有控状均已撤销，两人被判无罪。

此次无罪判决是在检方进行复核后决定的。检方考虑到巴西方面已驳回对涉嫌贿赂案的核心人物、巴西代理人 Guilherme Esteves de Jesus 的相关刑事诉讼，因此决定对两人发出严厉警告以代替起诉。

经由检方申请，新加坡国家法院于周四（9月24日）对两人发出了相当于无罪释放的释放令。

贪污调查局 (CPIB) 已于9月21日就针对 Wong 和 Lee 的所有指控发出了严厉警告。

检方为何撤销指控

总检察署发言人表示，检方是在考虑了案件的事实和情况后做出这一决定的，其中包括对 Esteves 的刑事诉讼被驳回一事。

自2024年3月以来，Wong 一直面临根据《防止贪污法令》提出的五项指控以及根据《刑事法典》提出的一项故意妨碍司法公正的指控。Lee 则面临源于同一起案件的五项腐败指控。

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代表 Wong 的律师事务所 WongPartnership 于周四表示：“据他所知，目前已无针对 Wong 先生的待决法庭程序。”

该律所补充道，Wong 在胜科海事工作超过30年，从项目工程师一路晋升为总裁兼首席执行官，他始终否认参与任何刑事不法行为。

这些指控源于贪污调查局对胜科海事巴西业务相关腐败指控以及范围广泛的“洗车行动”调查。

该律所补充道，Wong 在胜科海事工作超过30年，从项目工程师一路晋升为总裁兼首席执行官，他始终否认参与任何刑事不法行为。

这些指控源于贪污调查局对胜科海事巴西业务相关腐败指控以及范围广泛的“洗车行动”调查。

该机构于2023年5月开始对胜科海事（现称胜科海业 (Seatrium)）及公司相关个人展开调查。Wong 和 Lee 于2024年3月被控。

当时，Wong 被控与 Lee 合谋，向时任巴西代理人 Esteves 提供非法酬金，为巴西多方人士谋取利益，并促进公司在当地子公司的商业利益。

这五项指控涉及在2009年至2014年期间支付或商定的款项，其中包括意图支付给巴西官员、政界人士以及国有石油公司巴西国家石油公司 (Petrobras) 高管的款项。

Wong 还被指控在2014年指示两名员工删除一封来自 Esteves 的电子邮件，该邮件包含了他已经或将要向他人行贿的证据。

在 Wong 和 Lee 被控时，总检察署曾表示，经考虑现有证据后，评估认为证据足以提出起诉。

针对胜科海业的独立行动

针对 Wong 和 Lee 的刑事诉讼，与就巴西事件对胜科海业本身采取的行动是分开的。

胜科海业就其在巴西发生的腐败罪行，于2025年7月与公诉人达成了暂缓起诉协议。根据协议，该公司需要支付1.1亿美元的罚金，并进一步改进其道德与合规计划。

高等法庭于今年4月批准了该协议。胜科海业向巴西当局支付的款项中，最高可有5300万美元用于抵扣罚金，余下的5700万美元需支付给新加坡当局。

此案源于“洗车行动”，这是巴西一项涉及巴西国家石油公司、承包商和政治人物的大范围腐败调查。

胜科海事于2023年与吉宝岸外与海事 (Keppel Offshore & Marine) 合并，合并后的公司随后更名为胜科海业。

Wong 感谢了他的家人和朋友在此期间给予的支持，他的律师将这段时期形容为“一段压力极大的时期”。他也感谢了他的法律团队，包括来自 WongPartnership 的高级律师 Tan Chee Meng、Paul Loy、Samuel Navindran 和 Calvin Ong。

该律所表示，他“期待着向前看，将这一事件抛诸脑后”。

Lee 的代表律师是来自 Haq Associates 的 Hamidul Haq，以及来自 Rajah & Tann 的律师。