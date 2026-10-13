The Business Times
business-time-50

家族办公室摆脱客户关系经理“束缚”，转向独立顾问和直接交易

业内人士称，这一转变的程度主要取决于家族办公室的规模

Benicia Tan &

Jean Low

Published Tue, Oct 13, 2026 · 04:00 PM
    • Private Family Society 是一个仅限受邀者参与的亚太区家族办公室社群，由 Sean Tan（左）和 Anupum Khaitan 共同创立。
    • Private Family Society 是一个仅限受邀者参与的亚太区家族办公室社群，由 Sean Tan（左）和 Anupum Khaitan 共同创立。 图片来源：PRIVATE FAMILY SOCIETY

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】随着家族办公室领域日益机构化，新加坡的家族办公室正着手更积极地寻求自身的投资机会。

    10月5日，在 Private Family Society 举办的首届活动“人工智能与家族办公室峰会”（AI & Family Office Summit）上，这一转变表现得尤为明显。

    该协会是一个仅限受邀者参与的社群，成员为亚太地区的家族办公室负责人、高管和首席投资官。它由咨询公司 Sophatych 的管理负责人 Anupum Khaitan 和商业生活服务产业群公司 Bespoke 81 的董事 Sean Tan 于今年8月共同创立。

    Khaitan 表示：“我们在家族办公室行业中看到的一些痛点，尤其是在新加坡，是家族办公室常常受限于客户关系经理和私人银行……他们只想着通过下一笔交易来变现。”

    他补充道：“信息以推销的形式出现，而不一定是为家族提供最佳行动方案的真知灼见。”

    根据新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 的报告，截至2025年底，新加坡共有超过2000家享受税收优惠的单一家族办公室。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    规模至关重要

    Khaitan 在活动间隙告诉《商业时报》(The Business Times)，各类资产配置者都正在拥抱“直接投资”的趋势。

    然而，他指出，尽管许多资产配置者正在进行直接投资，“但随着其家族传承变得愈发重要，为了业绩表现，他们至少也需要将资金专业地配置给那些能够密切关注其投资的人。”

    同样，在马来西亚交易所 (Bursa Malaysia) 上市的 MUI Group 执行主席兼首席执行官 Andrew Khoo 也参与管理其家族办公室。他指出，虽然他预计随着行业日趋机构化，直接投资的来源将会增加，但仍需要采取“平衡的方法”。

    他说：“虽然基于人脉和网络总会有直接的交易流，但第三方顾问将继续扮演关键角色，并且是大多数投资机会的来源。”

    新加坡单一家族办公室 JRT Partners 的合伙人 Yee Tuck Meng 告诉《商业时报》，从孤立运营到机构化运作的转变程度，主要取决于家族办公室的规模。

    他说：“（有些）家族像管理基金一样管理其投资组合，而不是像管理个人投资组合那样，这两者有很大区别。”

    他指出，规模较小的家族办公室主要以顾问模式运作，投资通常通过私人银行执行。

    与此同时，机构化的家族办公室——他将其定义为“更像基金经理”的运营模式——大多雇用拥有全权委托授权的内部团队，直接或通过基金进行投资。

    将资本配置于人工智能

    参加“人工智能与家族办公室峰会”的业内人士指出，除了在运营中使用人工智能技术外，家族办公室也正日益增加对该领域的资本配置。

    然而，JRT Partners 的 Yee 在一场关于投资和资产管理的小组讨论中表示，对于亚洲家族办公室而言，投资人工智能的大部分机会仍然在美国。

    他指出，这与 JRT Partners 受益人所在的地区不符：只有两位在美国，而大多数在马来西亚、新加坡和澳大利亚，这造成了资产与负债的错配。

    “即使我认为亚洲（或）欧洲有更好的价值，但现实是，至少在中短期内……资金的重心……仍然主要集中在美元资产上。”

    他说：“因此，我和大多数同行一样，在整个科技领域都对美国进行了超额投资。”他补充说 JRT 投资了 SpaceX。“到目前为止，这还不错，但当回调来临时，情况就会变得非常糟糕，而且我不知道回调最终会在什么时候到来。”

    根据花旗财富 (Citi Wealth) 于9月22日发布的《2026年全球家族办公室报告》(2026 Global Family Office Report)，亚太地区的家族办公室是全球最看好人工智能的，有80%的家族办公室将其列为直接投资的主要关注领域，这一比例在所有地区中是最高的。

    MUI Group 的 Khoo 指出，在过去五年中，公司及其家族办公室在人工智能相关领域的投资稳步增长，已占总配置的10%至20%左右。他补充说，未来这一比例可能上升至30%。

    他的家族办公室通过一篮子股权投资来布局人工智能和科技领域，同时也会进行一些“特定的押注”，以紧跟行业趋势。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Family officesinvestment fundStrategy

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Malaysian Chinese bag-maker Liew Bin now sees value in protectionist measures as low-cost competition from China threatens Malaysian small and medium-sized enterprises.

    Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing

    Should it trail its peers in performance, UOB may find it harder to attract and retain talent, and invest adequately in AI, technology and risk-management capabilities.

    Looking beyond looming CEO succession, should UOB potentially pursue a transformative merger?

    The divergence between stablecoin legislation in the US and Europe is striking, reflecting broader debates about monetary sovereignty and financial stability.

    Could stablecoins be the future of money?

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More