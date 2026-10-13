家族办公室摆脱客户关系经理“束缚”，转向独立顾问和直接交易

业内人士称，这一转变的程度主要取决于家族办公室的规模

Private Family Society 是一个仅限受邀者参与的亚太区家族办公室社群，由 Sean Tan（左）和 Anupum Khaitan 共同创立。 图片来源：PRIVATE FAMILY SOCIETY

【新加坡】随着家族办公室领域日益机构化，新加坡的家族办公室正着手更积极地寻求自身的投资机会。

10月5日，在 Private Family Society 举办的首届活动“人工智能与家族办公室峰会”（AI & Family Office Summit）上，这一转变表现得尤为明显。

该协会是一个仅限受邀者参与的社群，成员为亚太地区的家族办公室负责人、高管和首席投资官。它由咨询公司 Sophatych 的管理负责人 Anupum Khaitan 和商业生活服务产业群公司 Bespoke 81 的董事 Sean Tan 于今年8月共同创立。

Khaitan 表示：“我们在家族办公室行业中看到的一些痛点，尤其是在新加坡，是家族办公室常常受限于客户关系经理和私人银行……他们只想着通过下一笔交易来变现。”

他补充道：“信息以推销的形式出现，而不一定是为家族提供最佳行动方案的真知灼见。”

根据新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 的报告，截至2025年底，新加坡共有超过2000家享受税收优惠的单一家族办公室。

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规模至关重要

Khaitan 在活动间隙告诉《商业时报》(The Business Times)，各类资产配置者都正在拥抱“直接投资”的趋势。

然而，他指出，尽管许多资产配置者正在进行直接投资，“但随着其家族传承变得愈发重要，为了业绩表现，他们至少也需要将资金专业地配置给那些能够密切关注其投资的人。”

同样，在马来西亚交易所 (Bursa Malaysia) 上市的 MUI Group 执行主席兼首席执行官 Andrew Khoo 也参与管理其家族办公室。他指出，虽然他预计随着行业日趋机构化，直接投资的来源将会增加，但仍需要采取“平衡的方法”。

他说：“虽然基于人脉和网络总会有直接的交易流，但第三方顾问将继续扮演关键角色，并且是大多数投资机会的来源。”

新加坡单一家族办公室 JRT Partners 的合伙人 Yee Tuck Meng 告诉《商业时报》，从孤立运营到机构化运作的转变程度，主要取决于家族办公室的规模。

他说：“（有些）家族像管理基金一样管理其投资组合，而不是像管理个人投资组合那样，这两者有很大区别。”

他指出，规模较小的家族办公室主要以顾问模式运作，投资通常通过私人银行执行。

与此同时，机构化的家族办公室——他将其定义为“更像基金经理”的运营模式——大多雇用拥有全权委托授权的内部团队，直接或通过基金进行投资。

将资本配置于人工智能

参加“人工智能与家族办公室峰会”的业内人士指出，除了在运营中使用人工智能技术外，家族办公室也正日益增加对该领域的资本配置。

然而，JRT Partners 的 Yee 在一场关于投资和资产管理的小组讨论中表示，对于亚洲家族办公室而言，投资人工智能的大部分机会仍然在美国。

他指出，这与 JRT Partners 受益人所在的地区不符：只有两位在美国，而大多数在马来西亚、新加坡和澳大利亚，这造成了资产与负债的错配。

“即使我认为亚洲（或）欧洲有更好的价值，但现实是，至少在中短期内……资金的重心……仍然主要集中在美元资产上。”

他说：“因此，我和大多数同行一样，在整个科技领域都对美国进行了超额投资。”他补充说 JRT 投资了 SpaceX。“到目前为止，这还不错，但当回调来临时，情况就会变得非常糟糕，而且我不知道回调最终会在什么时候到来。”

根据花旗财富 (Citi Wealth) 于9月22日发布的《2026年全球家族办公室报告》(2026 Global Family Office Report)，亚太地区的家族办公室是全球最看好人工智能的，有80%的家族办公室将其列为直接投资的主要关注领域，这一比例在所有地区中是最高的。

MUI Group 的 Khoo 指出，在过去五年中，公司及其家族办公室在人工智能相关领域的投资稳步增长，已占总配置的10%至20%左右。他补充说，未来这一比例可能上升至30%。

他的家族办公室通过一篮子股权投资来布局人工智能和科技领域，同时也会进行一些“特定的押注”，以紧跟行业趋势。