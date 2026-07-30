远东酒店信托上半年每单位派息下滑8.4%至0.0163新元
净房地产收入下跌0.6%至4540万新元
- 期内可派发收入为3370万新元，较去年同期的3090万新元增长8.9%。 照片：FEHT
本文由AI辅助翻译
【新加坡】 远东酒店信托 (Far East Hospitality Trust, 简称FEHT) 的管理人在周四（7月30日）公布，截至6月30日的上半年每合订证券派息 (distribution per stapled security, 简称DPS) 为0.0163新元，较去年同期的0.0178新元下跌8.4%。
这是因为去年同期的数据包含了脱售Central Square所带来的其他收益派发。
此次派息将于8月28日支付。
期内可派发收入为3370万新元，较去年同期的3090万新元增长8.9%，这主要是因为借贷成本降低，从而减少了融资费用。
上半年营收为5380万新元，较去年同期的5160万新元增长4.3%。
期内净房地产收入为4540万新元，较去年同期的4560万新元下跌0.6%。
Asean Intelligence
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管理人表示，地缘政治紧张局势和全球经济的不确定性，预计将在短期内继续对旅游需求构成压力。
管理人在提交给交易所的文件中表示：“尽管如此，新加坡的酒店业在2026年下半年将受到一系列大型休闲、娱乐和会展（Mice）相关活动的支持，包括10月举行的一级方程式（Formula 1）新加坡大奖赛，以及12月为期四晚的BTS系列演唱会。”
FEHT的合订证券周三收盘持平，报0.59新元。
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