远东乌节收购商业信托管理人股份，资产管理规模突破30亿新元目标

远东乌节斥资2830万新元收购远东酒店信托管理人42%的股份

该交易将使远东乌节在这些管理人公司中的持股比例从目前的33%增至75%。 图片来源：远东乌节

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 远东乌节 (Far East Orchard) 正在收购 远东酒店信托 (FEHT) 管理人额外42%的股份。此项交易将使其核心资产管理规模 (AUM) 突破30亿新元的目标，达到39亿新元，比原计划提前了四年。

远东乌节于周一（10月5日）上午宣布，这笔价值2830万新元的交易将使其在这些管理人公司中的持股比例从目前的33%提高到75%。剩余的25%股份将继续由卖方，即远东机构中心 (Far East Organization Centre) 的全资子公司FEO Asset Management持有。

此次收购涉及两家公司的股份：一是远东酒店房地产投资信托 (FEH-Reit) 的管理人FEO Hospitality Asset Management，二是远东酒店商业信托 (FEH-BT) 的信托管理人FEO Hospitality Trust Management。

远东酒店信托 (FEHT) 是一个酒店业合订集团，市值达12.5亿新元。它由远东酒店房地产投资信托 (FEH-Reit) 和远东酒店商业信托 (FEH-BT) 组成，持有一个包含13处物业的投资组合，其中包括位于新加坡的12处物业和日本的1家酒店。

远东乌节在其声明中表示，与关联公司的这笔交易是加速远东乌节“FEOR30”业务发展路线图的战略举措。

通过获得对远东酒店信托管理人的有效控制权，远东乌节的核心资产管理规模 (AUM) 将洗牙约86%，从21亿新元跃升至39亿新元。

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远东乌节表示，这已超过公司先前宣布的30亿新元核心AUM目标，并支持公司设立新的核心AUM目标，即到2030财年“至少达到50亿新元”。

远东乌节集团首席执行官 Alan Tang 指出，此次增值性收购是朝着洗牙一个完全一体化的住宿平台迈出的重要一步。

“通过加强我们与远东酒店信托的协同效应，我们正在扩大经常性收入基础，并拓宽以资本高效方式增长的渠道，包括在我们现有私募基金平台的基础上进行资本循环和轻资本的AUM增长。”

他表示：“这让我们能够更灵活地加速增长，建立更具韧性的盈利，并在整个资产生命周期中捕获价值并实现回报最大化。”

这笔2830万新元的交易对价将完全以现金支付，资金来自远东乌节的内部资源。

作为交易条件的一部分，FEO Hospitality Asset Management 将向其股东派发约1.652亿份远东酒店信托合订证券作为实物股息。

上周五，远东乌节的股价收于1.06新元，上涨0.01新元，涨幅为1%。