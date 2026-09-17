美联储加息为新加坡银行的利润率提供生命线；大华银行或将受益更多

随着美国利率走高传导至Sora和银行贷款账目，提振效果或在2027年更为显著

新元利率走高应会支撑星展银行、华侨银行和大华银行的净息差。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】美国联邦储备局恢复加息，或将开始扭转新加坡银行面临的最大盈利逆风之一。不过，分析师预计，这一利好效应要到2027年才会更加显著。

分析师告诉《商业时报》（The Business Times），继今年上半年利率下跌拖累了净利息收入（NII）之后，新元利率走高应会支撑星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）的净息差（NIM）。

他们补充说，鉴于大华银行更依赖净利息收入，且新元贷款敞口更大，其业绩可能在这三家银行中最为敏感。

Morningstar股票分析师Kathy Chan告诉《商业时报》：“总的来说，我们预计在美联储加息25个基点后，新加坡银行将从净息差扩张中受益。”

但她表示，由于美国加息、其传导至基准新加坡隔夜利率平均值（Sora）以及银行贷款最终重新定价之间存在滞后，因此明年的影响应该会更大。

Chan补充道：“对于2026年，我们继续预计强劲的非利息收入增长将是更大的盈利驱动力。”

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美联储于周三（9月16日）将其基准利率上调25个基点，至3.75%至4%，这是自2023年以来的首次加息。

其最新的预测指向将进一步紧缩。2026年底和2027年底的政策利率预测中值均升至4.1%，而18位政策制定者中有16位预计今年至少还会再加息一次。

大华银行的经济团队目前预计，在美联储于明年剩余时间维持利率不变之前，还会有两次25个基点的加息——分别在12月和2027年第一季度。该团队还认为其对美元、美国利率和Sora的预测存在上行风险。

大华银行对Sora上涨最为敏感

对本地银行的影响程度，取决于美联储的紧缩政策在多大程度上通过Sora传导。

Macquarie Capital的亚细安股票研究主管Jayden Vantarakis告诉《商业时报》，Macquarie目前预计美联储到2027年第一季度将加息三次，每次25个基点，高于此前预测的两次。

它预计到2027年下半年，Sora将从2026年第二季度的平均低点1.06%上涨约70个基点。

他表示：“美联储更为鹰派的立场意味着美元将进一步走强，Sora与担保隔夜融资利率（美元利率的关键基准）之间的差距也将有缩小的路径。”

Macquarie认为大华银行受利率上升的影响最大。其约43%的贷款以新元计价，而星展银行和华侨银行为37%至38%；同时，净利息收入占其总营收的66%，而其两个同行的这一比例约为58%。

对星展银行而言，影响则不那么直接。该行在8月份表示，其美元账目对利率上升仍然呈负敏感性，美元利率每上升一个基点，年化净利息收入就会下降约400万新元。

Chan表示，这可能会部分抵消新元利率上升带来的好处，不过Morningstar仍认为星展银行是高利率环境的净受益者。

这一转变发生在这三家银行都在第二季度面临利润率压力之后。

星展银行的净利息收入同比下降2%至35.8亿新元，净息差降至1.87%。华侨银行的净利息收入下滑1%至22.6亿新元，而大华银行的则下降2%至23亿新元。

尽管如此，它们的季度净利润分别增长了9%至30.8亿新元、22%至22.2亿新元和10%至14.8亿新元。

它们的盈利反而受到财富管理、手续费、交易和资产负债表增长等领域的支撑。

当前的利率背景也已明显不同于它们8月份发布业绩指引时所依据的假设。

星展银行此前并未预料到美国今年会加息，并预计Sora在2026年剩余时间内将维持在1.2%左右。与此同时，华侨银行集团研究部在8月3日的一份报告中曾预计，美联储将在2026年底前将利率维持在3.5%至3.75%的水平。

大华银行在第二季度业绩报告中维持了全年净息差在1.75%至1.80%的指引。

然而，利率上升也增加了借款人面临压力的风险。

Bloomberg Intelligence高级信贷分析师Rena Kwok告诉《商业时报》，在严格的风险控制和审慎的承保支持下，新加坡银行的资产质量应保持“结构性韧性”。

她指出，截至第二季度，银行系统的总不良贷款率仅为0.96%。

Kwok预计，如果利率保持在高位，在更强的利润率韧性、资产质量和充足拨备的支持下，星展银行的信贷指标表现将优于其主要同行。

更广泛的市场影响

银行领域之外，策略师们预计美联储的转变将使借贷成本和市场波动性保持在高位。

JP Morgan Asset Management亚太区首席市场策略师Tai Hui表示，此次加息强化了一个信息，即通胀仍是美联储的首要关切，而美国经济的强劲程度足以承受更紧缩的政策。

他表示：“经济预测增强了美联储对软着陆情景的信心：经济增长保持韧性，失业率维持在低位，而通胀仅会逐步下降。”

CGS International Securities Singapore投资组合经理Gunawan Wijaya表示，在新加坡，随着Sora上升，全球利率走高最终可能意味着浮动利率贷款和抵押贷款的成本更高，而房地产投资信托可能面临更高的融资成本。

尽管如此，他表示，在资金流入国内股市的支撑下，海峡时报指数（STI）迄今为止表现相对坚挺。

在美联储做出决定后，亚洲市场周四涨跌互现。在新加坡，海峡时报指数在盘中于涨跌之间摇摆后，收盘上涨0.5%，即25.11点，报5660.52点。

日本的日经225指数上涨约0.3%，而香港的恒生指数和上证综合指数均下跌约0.4%。台湾股市是该地区表现较好的市场之一，上涨约1%。