研究显示：新加坡上市公司中，披露外部董事会评估的公司不到二十分之一

研究亦凸显了继任规划和高管薪酬披露方面的不足

在接受调查的上市公司中，仅有10%披露了关于董事会和高级管理层继任规划的信息。 照片：ST

【新加坡讯】一项企业治理研究发现，在新加坡上市公司中，披露其定期聘请外部机构来评估董事会或个别董事的公司不到二十分之一。

这项研究由新加坡国立大学（国大）商学院的治理与永续发展中心进行，共涵盖458家上市公司。研究发现，仅有4.4%的公司披露了此类外部评估。

新加坡证券投资者协会（Sias）创始人 David Gerald 于星期二（10月20日），在该协会举办的2026年企业治理周启动仪式上引述了这项研究结果。

研究也发现，仅有10%的公司披露了董事会和高级管理层的继任规划信息，而15.9%的公司披露了允许公司向执行董事和关键管理人员追回激励性薪酬的合同条款。

David Gerald 表示，这些研究结果凸显了公司需要更进一步，而不仅仅是制定了治理政策就足够。

他说道：“更难回答的问题是，政策是否有效，董事会是否受到独立的质询，以及投资者是否能看到治理影响实际决策的证据。”

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该研究还发现，平均企业治理得分从2025年的65.6%微升至2026年的66%。David Gerald 指出，这一改善部分是由于调查样本转向了规模更大的公司所致。

他表示，下一步是通过独立审查、继任规划、风险监督和更一致的激励措施等方式，使现有的治理框架更加有效。

财政部兼人力部高级政务次长 Shawn Huang 在同一活动上发言时，也指出了企业信息披露方面的不足。

他援引《2026年新加坡治理与透明度指数》指出，在支付股息的公司中，仅有约三分之一披露了其股息政策，而每十家公司中，有四家披露了其董事会为理解股东观点所采取的措施。

Shawn Huang 说：“这些问题表面上看似乎只是信息披露的事，但它们直指信任的核心。投资者不仅想了解公司做出的决策，还想了解这些决策背后的纪律和逻辑。”

他补充说，当董事会清楚地传达这些信息时，“投资者就能更好地评估公司战略，对其进行问责，并充满信心地投入资本”。

Shawn Huang 还强调，良好的企业治理至关重要，它能确保公司追求可持续增长，而非仅仅追逐新机遇。

他以人工智能投资为例指出，董事会应评估此类投资是否正在改善业务成果并创造持久价值，而不应仅仅关注启动了多少人工智能试点项目、购买了多少许可证或培训了多少员工。

他表示：“这正是治理成为关键价值驱动因素的地方。它帮助公司从代价高昂的实验中辨别出真正的价值。”