摩根大通：金融股在亚洲股市取得“真正改善”，与科技及人工智能概念股并驾齐驱

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然而，分析师补充称，科技板块在8月以及9月至今的表现跑赢大盘。

JPMorgan的报告指出，尽管金融股具有竞争优势，但亚洲科技股在2026年预计不会示弱。 图片来源：EPA

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【新加坡】JPMorgan在9月13日的一份报告中指出，截至今年第三季度，金融股是亚洲股市投资者的最佳对冲工具之一，该板块也是过去两个月市场中“唯一真正改善的领域”。

尽管科技板块在今年上半年占据“绝对领先地位”，但由大型银行、保险公司和财富管理公司组成的金融板块在第二季度跃居前列，其后是防御性板块和周期性板块。

此后，尽管金融股持续表现良好，但亚洲的周期性板块和防御性板块均已失去增长动力。

分析师预计，从现在到10月下旬，在投资者风险偏好“低迷”的背景下，北亚和新加坡等市场的金融股将继续受到青睐。

特别是韩国的金融业，预计将受益于利率/股本回报率上升、派息增加、收入带来的财富效应以及企业转换带来的流动性等多重因素的综合影响。

金融股为何保持领先

分析师指出，资金从热门科技股轮动至周期性或防御性股票的操作，更多是“战术性的，而非（长期）持续的”。

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他们表示，在长期盈利增长的背景下，必需消费品、非必需消费品、医疗保健、通信服务和公用事业等板块持续呈现“疲弱且均值回归”的态势，这与金融板块持续“扩张”的趋势形成对比。

此举的背景是，近期领先的芯片制造商和美国人工智能 (AI) 公司高管呼吁放缓AI发展，此举引发了对安全和生产方面的担忧。

自那以来，Nvidia和Advanced Micro Devices等全球AI相关股票的股价已大幅下跌。

因此，他们对MSCI亚洲（日本除外）指数到2027年年中的基本/牛市/熊市情景预测点位仍维持在1,400/1,600/1,000，其中科技/AI和金融股构成了“推荐的杠铃式配置”的两端。

亚洲科技板块的实力

JPMorgan的报告指出，尽管金融股具有竞争优势，但亚洲科技股在2026年预计不会示弱。

报告称：“科技股中再次有更多股票突破50日移动平均线，同时在200日移动平均线趋势上保持了更强劲的势头。”

每日移动平均线是一个追踪证券、股票或指数在特定交易日数内平均收盘价的技术指标。

分析师补充说，在8月以及9月至今，科技板块以及韩国和台湾等市场的表现跑赢大盘。

Nvidia的2028财年收入增长预期约为70%，这意味着数据中心的资本支出 (capex) 增长将比市场普遍预期的40%至50%更为强劲。

全球最大的半导体芯片合同制造商台积电 (TSMC) 表示，基于客户产品路线图（涉及超大规模数据中心运营商和AI实验室），其对AI需求的增长和可持续性的信心日益增强，目前能见度已延伸至2029年至2030年。

分析师在周日写道：“尽管存在对‘降规’(despeccing) 的担忧，但内存需求似乎也很有韧性，内存制造商就供应持续紧张的局面传达了积极信息——这支撑了高昂的定价和更平稳的长期协议，有助于降低周期性。”

“降规”(despeccing) 一词指的是为了节约成本、降低零售价格或应对供应链短缺，而故意降低产品的技术规格或移除非必要元素。

分析师总结指出，在2026年的大部分时间里，科技/AI领域的盈利集中是“一个值得拥抱的交易机会”。