金融科技平台iCapital计划在新加坡增聘人手，尽管人工智能已承担75%的编程工作

该公司计划在新加坡招聘更多产品和工程人才

iCapital首席执行官Lawrence Calcano表示，人工智能目前编写了公司75%的代码，范围涵盖代码生成、测试和质量保证。 照片：ICAPITAL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】全球金融科技平台iCapital计划在新加坡招聘更多产品和工程人才，尽管该公司正加强使用人工智能以提高效率和扩大业务。

首席执行官Lawrence Calcano告诉《商业时报》，人工智能目前编写了公司75%的代码，范围涵盖代码生成、测试和质量保证。

“我认为这对我们来说是一个重大机遇，可以帮助我们提高效率，并为客户提供更多功能和更好的用户体验，”他说。

此番推动人工智能应用之际，正值另类投资领域经历结构性转变。iCapital的《2026年亚洲顾问调查》发现，投资者正从寻求进入私人市场的基本渠道，转向利用分析工具构建更复杂的投资组合。

Calcano表示，过去，重点是为投资者创造进入私人市场的渠道。如今，iCapital正致力于吸引更多顾问，从而引导更多客户进行另类投资。

“我们正处于采纳周期的关键节点，我认为如今这个资产类别中许多较新的顾问，正在服务于（下一波）客户，”他说。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

他表示，这“新一波”客户寻求更多分析和教育，以便做出明智的决策。他们的需求已超越了报告功能，而报告功能曾是早期采纳另类投资的大型机构的优先考量。

科技是关键

Calcano表示，科技在规模化地提供这些能力方面扮演着重要角色。

自成立以来，iCapital已在技术上投入超过10亿美元，以解决在教育、渠道、管理、报告和流动性解决方案等方面的痛点。

调查发现，风险分析已成为亚洲地区的首要技术优先事项，而合规则被认为是该地区增长最快的挑战。

因此，向另类投资基金经理提出的问题越来越关注风险敞口、流动性和监管契合度，而不是某个特定解决方案的可得性。

Calcano指出，公司必须灵活满足客户需求，因为有些客户需要全方位的服务，而另一些客户则需要特定的定制解决方案。

他补充道：“你需要同时涉足这两种业务，并为此配备强大的技术和灵活的技术。”

另类投资已成“核心持仓”

Calcano表示，另类投资正变得越来越像一种“核心持仓”。

他说：“尽管人们对全球经济的看法更为悲观，但他们仍计划维持或增加对另类投资的配置。”

“即使投资者可能感到担忧，他们也应该将这些资产作为其整体核心投资组合的一部分，”他说。他补充说，投资者现在明白，这些资产既有助于带来潜在的增量回报，也有助于管理风险。

调查发现，尽管对经济前景的信心有所减弱，但仍有超过四分之一的顾问计划在未来12个月内增加对另类投资的配置。

然而，在另类投资领域内部，投资者的偏好也在发生变化。

Calcano指出，亚洲投资者对实物资产的兴趣日益浓厚，他们认识到基金在这类业务增长中所扮演的角色。

另一方面，作为2025年最受关注的领域以及去年亚洲调查结果的决定性特征，私人信贷的受关注度下降了23个百分点。

Calcano表示，由于经济环境以及人工智能对科技公司的颠覆，投资者一直对私人信贷感到担忧。

“市场情绪和情感仍在驱动行为，我认为（我们）看到了一些这方面的影响，”他说。“我认为人们目前正在非常仔细地研究实际的信贷指标和信贷统计数据，试图判断是否存在超出预期的重大风险。”

“问题是：是否存在表现不佳的信贷，其程度超出了投资组合经理或资产管理人的预期？我认为目前还没有看到这种情况，”他说，并补充说这有助于缓解部分担忧。

新加坡是重要枢纽

iCapital新任命的国际业务主管Brooks Entwistle表示，新加坡仍然是iCapital国际业务的重要枢纽。

他说：“这里几乎拥有一切……我们所有的职能专长、销售团队以及我们带来的所有资源。”

除了现有的另类投资产品，该公司还在考虑年金和保险等其他产品，并将在时机成熟时，考虑在新加坡或苏黎世建立相应能力，以支持这些领域的客户。

Entwistle表示：“因此，新加坡绝不是一个前哨站。它实际上是一个重要的、大型的中心，我认为这显示了我们的承诺。”