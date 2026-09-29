The Business Times
business-time-50

消防系统专家 Deluge Corp 提交主板上市初步招股说明书

截至9月16日，该公司订单总额达4.33亿新元

Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Tue, Sep 29, 2026 · 12:02 PM
    • Deluge 主席 Vincent Cheo（左）与首席执行官 Lee Wai Wah。公司的项目遍及交通、医疗保健、航空及数据中心等领域。
    • Deluge 主席 Vincent Cheo（左）与首席执行官 Lee Wai Wah。公司的项目遍及交通、医疗保健、航空及数据中心等领域。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    （新加坡讯）消防系统专家 Deluge Corp 于周二（9月29日）提交初步招股说明书，申请在新加坡交易所（SGX）主板上市。 此次发行将包括面向机构及其他投资者的配售，以及在新加坡的公开发售。

    另外，公司将向 Amova Asset Management Asia、Avanda Investment Management、HB Equity Partners 和 Whitefield Capital Management 等投资者以及数名个人投资者发行2340万股基石股。

    初步招股说明书并未披露发行规模、价格及上市日期。

    本次发行和基石部分的所得款项将用于投资以下方面：

    • 基础设施、设备和运营能力；
    • 战略合伙业务、收购、合资企业和区域扩张；
    • 以及业务扩张，包括参与更多投标和承接更大型合同。

    Deluge 计划在2027财年和2028财年建议派发至少占净利润25%的股息（扣除非经常性和一次性项目后）。

    该公司成立于1983年，已在新加坡的关键基础设施领域累计完成了价值超过10亿新元的专题作业。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    该公司也是持有新加坡建设局（Building and Construction Authority）颁发的最高级别 ME06（消防系统）L6 级资质的八家承包商之一，该资质对公共部门项目的投标金额没有上限。

    根据 Frost & Sullivan 的数据，Deluge 是2025年新加坡最大的火灾探测与防护系统公司，估计市场份额为8.3%。其项目遍及交通、医疗保健、航空、商业和住宅建筑、数据中心以及岸外与海事等领域。 截至3月31日，Deluge 的订单总额约为4.108亿新元，其中3.57亿新元来自政府项目。

    根据招股说明书，截至9月16日（即最后实际可行日期），该公司的订单总额为4.33亿新元，预计这些项目将在未来四个财年内大部分完成。

    在截至2026年3月31日的2026财年，集团收入从2025财年的1.398亿新元下降16.5%至1.167亿新元。这主要是由于消防系统安装收入减少，原因是几个在2025财年达到执行高峰期的主要在建项目，其活动水平已恢复正常化。

    净利润从2025财年的1790万新元降至2026财年的1180万新元。尽管如此，毛利率仍从30.4%上升至33.2%，这得益于分销、维护和维修合同带来了更高的利润率，其中包括利润率更高的增改和升级工程。

    SAC Capital 是此次发行的经理，Maybank Securities 和 SAC Capital 担任联合账簿管理人和承销商。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    IPOSGX

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Chee Hong Tat, minister for national development and deputy chairman of MAS, says there will be a new Investment Management Track under ONE Pass.

    MAS allocates S$1.45 billion to five asset managers in third EQDP batch: Chee Hong Tat

    From left: CDL’s group chief financial officer Yiong Yim Ming; group general manager Chia Ngiang Hong; group CEO Sherman Kwek; group chief operating officer Kwek Eik Sheng; and chief investment officer Gerald Yong.

    ‘My grandfather’s legacy’: Sherman Kwek lays out three-year plan for CDL to drive returns

    Robots for various purposes from caregiving to making coffee on display at the Shanghai Humanoid Robot Innovation Incubator.

    ‘How many will survive?’: Bubble fears arise as China’s humanoid robotics face reality check

    CDL group CEO Sherman Kwek says that doing fund management well will ensure greater capital efficiency.

    CDL to hire dedicated CEO for fund management as it steps up push into private funds

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More