消防系统专家 Deluge Corp 提交主板上市初步招股说明书

截至9月16日，该公司订单总额达4.33亿新元

Deluge 主席 Vincent Cheo（左）与首席执行官 Lee Wai Wah。公司的项目遍及交通、医疗保健、航空及数据中心等领域。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

（新加坡讯）消防系统专家 Deluge Corp 于周二（9月29日）提交初步招股说明书，申请在新加坡交易所（SGX）主板上市。 此次发行将包括面向机构及其他投资者的配售，以及在新加坡的公开发售。

另外，公司将向 Amova Asset Management Asia、Avanda Investment Management、HB Equity Partners 和 Whitefield Capital Management 等投资者以及数名个人投资者发行2340万股基石股。

初步招股说明书并未披露发行规模、价格及上市日期。

本次发行和基石部分的所得款项将用于投资以下方面：

基础设施、设备和运营能力；

战略合伙业务、收购、合资企业和区域扩张；

以及业务扩张，包括参与更多投标和承接更大型合同。

Deluge 计划在2027财年和2028财年建议派发至少占净利润25%的股息（扣除非经常性和一次性项目后）。

该公司成立于1983年，已在新加坡的关键基础设施领域累计完成了价值超过10亿新元的专题作业。

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该公司也是持有新加坡建设局（Building and Construction Authority）颁发的最高级别 ME06（消防系统）L6 级资质的八家承包商之一，该资质对公共部门项目的投标金额没有上限。

根据 Frost & Sullivan 的数据，Deluge 是2025年新加坡最大的火灾探测与防护系统公司，估计市场份额为8.3%。其项目遍及交通、医疗保健、航空、商业和住宅建筑、数据中心以及岸外与海事等领域。 截至3月31日，Deluge 的订单总额约为4.108亿新元，其中3.57亿新元来自政府项目。

根据招股说明书，截至9月16日（即最后实际可行日期），该公司的订单总额为4.33亿新元，预计这些项目将在未来四个财年内大部分完成。

在截至2026年3月31日的2026财年，集团收入从2025财年的1.398亿新元下降16.5%至1.167亿新元。这主要是由于消防系统安装收入减少，原因是几个在2025财年达到执行高峰期的主要在建项目，其活动水平已恢复正常化。

净利润从2025财年的1790万新元降至2026财年的1180万新元。尽管如此，毛利率仍从30.4%上升至33.2%，这得益于分销、维护和维修合同带来了更高的利润率，其中包括利润率更高的增改和升级工程。

SAC Capital 是此次发行的经理，Maybank Securities 和 SAC Capital 担任联合账簿管理人和承销商。