消防安全专家Deluge Corp计划通过IPO以每股0.60新元的价格筹集2300万新元

旨在为更大规模的项目、收购活动及区域增长提供资金支持；股票预计于10月16日开始交易

首席执行官Lee Wai Wah表示，Deluge正寻求超越其消防承包商的传统角色，并巩固其作为工程专家的定位。 图片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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【新加坡】消防专家Deluge Corporation计划通过其主板上市筹集2340万新元的总收益，发行价为每股0.60新元，旨在支持更大规模的项目、收购活动及区域扩张。根据扩大后1.45亿股的股本计算，该发行价使集团估值达到8700万新元。本次发行和基石投资者部分将筹集约2010万新元的净收益。

Deluge的股票预计将于10月16日开始交易。

此次拟议发行包括1560万股新股，其中1480万股为配售股，80万股为公开发售股。

基石投资者如Amova Asset Management Asia、Avanda Investment Management、HB Equity Partners和Whitefield Capital Management，以及几位个人投资者，已认购了另外2340万股股票。

在接受《商业时报》采访时，集团首席执行官Lee Wai Wah表示，上市之际，Deluge正寻求超越其消防承包商的传统角色，并加强其作为工程专家的定位。“我们最初是承包商，”他说。“但由于项目规模的扩大，我们必须提升自己的水平。”

他补充说，随着业务的发展，这意味着公司需要承担更复杂的工程工作，包括消防工程和水力计算。在净收益中，约900万新元将用于战略合伙业务、收购、合资企业和区域扩张。

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另外900万新元将用于参与更多投标、获取更多合同以及承接更大规模的项目，并用作营运资金。剩余的210万新元将用于资助基础设施、设备和运营能力的提升。

根据Frost & Sullivan的数据，Deluge成立于1983年，是新加坡消防探测和保护行业的最大参与者，预计其在2025年的市场份额约为8.3%。

截至9月16日，Deluge的订单总额约为4.33亿新元，预计主要在未来四个财年内完成。

自2021财年以来，其营收增长了158%，项目涵盖交通、公用事业、医疗保健、航空、商业、住宅、数据中心以及岸外与海事等多个领域。

集团营收从2025财年的1.398亿新元下降16.5%至2026财年的1.167亿新元。净利润从1790万新元降至约1180万新元。

Lee将2026财年表现疲软归因于2025财年的异常强劲，当时有几个主要项目正处于执行高峰期。他表示，因此2026财年较低的营收反映了“活动的正常化”。

集团计划为2027和2028财年建议派发股息，股息将至少占其净利润（不包括非经常性和一次性项目）的25%。

主要消防工程与市场份额

Deluge的合同项目包括滨海湾金沙 (MBS)、滨海湾居、盛港综合医院、怡丰城、现代汽车集团新加坡创新中心，以及位于裕廊岛的新加坡首个液化天然气接收站。

主要交通项目包括陆路交通管理局 (LTA) 价值1.09亿新元的南北交通廊道，以及在樟宜东车厂、樟宜机场1号和2号航站楼，以及地铁东北线、东西线、环线和市区线的工程。

Lee表示，最近赢得的合同中包括一份于2025年4月授予的价值7350万新元的跨岛线合同，该合同预计将涵盖2030年以后的工程，并为陆交局提供一个为期20年的维修选项。

Lee补充道，自一月以来，Deluge总共获得了超过6000万新元的新项目。

Lee表示，Deluge的许多客户在初步建设阶段结束后仍会继续与集团合作。“一旦建立了信任和信心，这种合作关系就会超越最初的项目。”

例如，在滨海湾金沙项目中，集团参与了三座酒店大楼、金沙空中花园、滨海湾金沙购物商城以及金沙会展中心的消防工程，合同价值超过4000万新元。

Lee说，Deluge随后在该物业范围内承接了增补和改造工程，包括滨海湾金沙的赌场、酒店和展览设施（如艺术科学博物馆），以及餐饮和购物区。

在过去三年中，持续的维护和升级为公司带来了44%至53%的毛利率。

数据中心：新的业务领域

数据中心是Deluge的一个新业务领域。公司在2022年12月至2026年6月期间，在柔佛州完成了12个数据中心区的消防工程，其中包括位于超大规模数据中心园区GDS Nusajaya科技园的项目。

Lee表示，数据中心目前占Deluge在柔佛州业务的约90%。这些项目通常可在约六个月内完成，而大型铁路项目则需要三到四年。

马来西亚占Deluge 2026财年营收的9.6%。

集团正寻求在马来西亚现有业务的基础上进一步发展，吉隆坡是其正在探索的市场之一。公司还在泰国发现了仓储以及服务和维护工作的机会。

作为增长计划的一部分，Deluge正在探索收购、合伙业务和合资机会，Lee认为新加坡的消防行业存在整合空间。

尽管如此，在寻求增长的过程中，人力仍是一个重要考量。集团在新加坡拥有超过400名工人和约50名工程师，并运营着一个经建设局认证的培训中心。