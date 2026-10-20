面对烟霾指控 第一资源有信心澄清公司立场

该公司表示将全力配合当局调查

第一资源被指与印度尼西亚境内发现火点和烟雾的种植园区有关。 照片：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 棕榈油公司第一资源 (First Resources) 表示“有信心”，相信客观的审查将能证明公司并未以烧芭方式清理土地。公司也欢迎各方对烟霾情况的相关事实进行彻底、以证据为基础的审查。

这家主板上市公司在星期二（10月20日）发布的文告中重申，公司坚持“零燃烧”政策，并在其所有业务中严格执行该政策。

在此之前，新加坡的国家环境局 (环境局)援引《跨境烟霾污染法》，向另外十家印度尼西亚林业和农业公司发出通知，要求它们提交预防措施计划。

星期一，新加坡高级政务部长 K Shanmugam 也警告造成烟霾问题的公司，不要低估政府对其采取行动的决心。这些公司包括在新加坡上市、且被发现与印度尼西亚烧芭种植园有关联的企业。

另外，环保组织 Greenpeace 的一项调查也将第一资源与印度尼西亚境内发现火点和烟雾的种植园区联系起来。

该公司在声明中表示：“我们认为，任何关于火源的评估都应基于经核实的事实、科学证据以及对当地情况的全面了解。”

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该集团补充说，其始终致力于保持透明度和问责制，并随时准备与有关当局的任何询问或调查进行全面合作。

公司也欢迎所有形式的审查，包括实地核查，以便为准确理解当前局势提供重要背景和支持。

“本集团对来自监管机构、行业利益相关者、客户、投资者和民间社会组织的建设性意见持开放态度，以探讨如何进一步加强预防和管理火灾的集体努力。”

星期一，第一资源的股价收盘上涨3.4%，或0.13新元，报3.93新元。