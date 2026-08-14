First Resources上半年净利增长57.4%至2.349亿美元；宣布派发每股0.08新元股息

每股盈利为0.1517美元，高于2025上半年的0.0963美元

【新加坡】受产量增加和加工利润率提高的推动，First Resources公布其截至6月30日的上半年净利润增长57.4%，至2.349亿美元。

该公司于周五（8月14日）表示，去年同期的净利润为1.492亿美元。

销售收入从6.739亿美元增长44.5%至9.736亿美元。这主要得益于2025年5月收购的PT Austindo Nusantara Jaya公司带来了整六个月的贡献，而去年同期仅为两个月。

该集团的每股盈利为0.1517美元，高于2025上半年的0.0963美元。

First Resources宣布派发每股0.08新元的中期股息，将于9月10日支付，高于去年同期的每股0.045新元。

销量的增加促使税息折旧及摊销前盈利（EBITDA）增长31.3%至3.444亿美元，同时毛利润增长45.7%至4.092亿美元。若不计生物资产的公允价值收益，基础净利增长了42.2%，达到2.162亿美元。

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今年上半年，新鲜棕果串的采收量从去年同期的200万吨跃升10.2%至220万吨。粗棕榈油产量同比增长18.4%至65万6605吨。

该集团表示其财务状况保持健康，截至6月30日的现金和银行结余为2.292亿美元。其总负债率为0.53倍，低于2025年12月31日的0.57倍。

首席执行官Ciliandra Fangiono表示，第二季度印度尼西亚棕榈油出口框架的新变化导致了市场不确定性和价格波动，但随着实施细节的明确，市场的不确定性似乎有所缓和。

他补充说，未来几个月将密切关注中东的地缘政治紧张局势、印度尼西亚的B50生物柴油强制规定以及正在发展的厄尔尼诺天气现象，以评估它们对棕榈油需求和定价的影响。

First Resources 的股价周四收盘下跌0.8%，或0.03新元，至3.67新元。