第一家集团上半年亏损9280万新元
董事会提议派发2026年上半年每份分享计划0.011新元的中期股息
- 中国东莞东江之星项目的效果图。在房地产市场长期疲软的背景下，第一家集团在当地的项目销售持续低迷。 照片：第一家集团
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[新加坡] 房地产开发商 第一家集团 (First Sponsor) 报告，截至6月底的上半年净亏损9280万新元，而去年同期则为净利润1900万新元。
上半年每份分享计划亏损为0.0874新元，去年同期则为每份分享计划盈利0.0116新元。
尽管出现亏损，董事会仍提议派发2026年上半年每份分享计划0.011新元的中期股息，与去年持平。股息将于9月25日派发，股权登记日为9月11日。
上半年营收下滑11.2%至1亿3670万新元，去年同期为1亿5390万新元。
营收下滑主要由于开发型房产销售、房地产融资以及投资性房产租金收入的贡献减少。
该集团在周一（8月3日）表示，这一下降被酒店运营收入的增长所抵消。
第一家集团首席执行官Neo Teck Pheng说：“在地缘政治和贸易紧张局势不断升级（包括中东冲突），以及中国房地产市场持续疲软的背景下，经营环境变得更具挑战性。”
该集团将净亏损归因于金融衍生品亏损、对其位于中国广东省的虎门盛荟大厦项目计提的3670万新元减值支出，以及其联营公司NSI的应占亏损。
在房地产市场情绪长期疲软的背景下，该公司的中国项目销售持续受到压制。
Neo表示，虽然集团继续对项目销售持长期观点，但也将密切关注市场发展，并在适当时调整其销售策略。
截至6月底，该集团在中国的资产敞口降至其合并总资产50%以下的历史新低。尽管在收购Kingsman Residence项目公司后，该比例可能会暂时升至50%以上，但第一家集团预计这种增长将是暂时的，因为它将继续将其中国房地产投资组合变现，并拓展其在中国以外的业务。
Neo说：“集团财务状况依然稳健，不仅能够应对地缘政治不确定性和艰难市场条件带来的经济挑战，而且能够抓住可能出现的有利商机。”
在业绩公布前，第一家集团的分享计划于周一收盘时报0.955新元，保持平盘。
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