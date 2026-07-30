星狮物流商产信托第三季度录得正租金复归率，物流和工业领域领涨

管理人认为，在强韧的结构性需求支撑下，物流和工业领域持续存在机遇。

星狮物流商产信托收购了四项位于欧洲的永久地契物流资产，包括上图位于德国杜塞尔多夫的资产，此举预计将提高其每单位派息。 照片来源：FLCT

【新加坡】 星狮物流商产信托 （Frasers Logistics & Commercial Trust，简称FLCT）的管理人宣布，在截至6月30日的第三季度，该信托按新旧租约对比计算，录得8.2%的正租金复归率。

该信托在周四（7月30日）发布的业务更新中表示，按平均租金对比计算，该信托录得了17.9%的正租金复归率。

整体的正租金复归率主要由其物流和工业（L&I）领域带动。按新旧租约对比计算，该领域增长了11.9%；按平均租金对比计算，则增长了23.8%。

与此同时，商业领域按新旧租约对比计算的租金复归率为负0.3%，但按平均租金对比计算则为正4.5%。

在2026财年前九个月，该信托的整体资产组合按新旧租约对比计算的租金复归率为9.3%，按平均租金计算则为23.2%。

第三季度，星狮物流商产信托的资产组合出租率为96.1%。其由114项物流、工业和商业资产组成的整体投资组合价值为71亿新元。整体的加权平均租约期限为4.9年，其中物流和工业资产为4.7年，商业资产为5.2年。

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其总杠杆率升至35.4%，平均加权债务到期日为三年。截至6月底，星狮物流商产信托的总借款为25亿新元。管理人指出，目前有5.26亿新元的未提取已承诺信贷额度，可用于偿还将于2026财年第四季度到期的8000万新元债务。

星狮物流商产信托以4.415亿新元收购四项永久地契物流资产的交易，预计将提高其每单位派息。这些资产中两项位于德国，另外两项位于荷兰。该交易已于7月15日获得单位持有人的批准。

此次收购将使星狮物流商产信托能够“深化其在欧洲两个最具韧性和贸易导向的物流市场中的业务，这与其扩大物流和工业资产组合的战略相符”。

展望未来，星狮物流商产信托认为，在强韧的结构性需求和持续的供应链调整支撑下，物流和工业领域仍存在机遇。尽管如此，业务不确定性依然存在，包括能源价格波动、石油供应中断、顽固性通货膨胀和外汇波动。

星狮物流商产信托表示，将继续专注于多个发达市场的高规格资产，设计满足租户需求的租约结构，并在可能的情况下加入通胀保护条款。

在此消息公布前，该股周四收盘持平于1新元。