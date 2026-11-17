该集团预计2027财年经营环境仍具挑战

包括软饮料和啤酒在内的饮料业务部门，其下半年息税前利润增至三倍，达到2960万新元。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】饮料制造商 星狮集团 (Fraser and Neave, F&N)于周二（11月17日）公布，截至9月底的下半年净利润为6300万新元，较去年同期的5820万新元增长8.3%。

此次增长主要得益于其饮料业务的复苏，以及越南乳制品联营公司Vinamilk贡献的增加。

包括软饮料和啤酒在内的饮料业务部门，其息税前利润（PBIT）增至三倍，达到2960万新元；同时，星狮集团从Vinamilk分占的利润上升53.3%，至7030万新元。

若不计公允价值调整和特殊项目，该半年度的净利润将从之前的6630万新元增长19.5%至7920万新元。

计入公允价值调整和特殊项目后，下半年的每股盈利（EPS）从去年同期的0.04新元升至0.043新元。

营收从11亿新元下滑4.6%至10.6亿新元。

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全年净利润从1.413亿新元增长2.5%至1.449亿新元。每股盈利从0.097新元升至0.10新元。

全年营收从23亿新元下滑5.5%至22亿新元，主要原因是缅甸啤酒业务受到汇率影响，以及从泰国到柬埔寨的乳制品出口减少。软饮料和马来西亚乳制品销售的增长在一定程度上缓冲了这一下滑。

集团息税前利润从3.081亿新元增长6.1%至3.269亿新元。啤酒业务在经过审慎的价格调整后，利润率得到改善并恢复盈利；而软饮料业务则受益于强劲的销售和较低的投入成本。

星狮集团从Vinamilk分占的利润也有所增加，此前该集团已将其持股比例从20.39%提高到24.99%，而Vinamilk也实现了更强劲的盈利。印刷和出版业务也恢复了盈利。

集团税后利润从2.104亿新元下滑3.8%至2.024亿新元。有效税率从20.6%上升至28%，主要原因是缺少了重大的税款准备金回拨，以及不可抵扣的开支增加。

董事会建议派发每股0.04新元的终期股息，与去年持平，并将于2月15日支付。这使得全年股息达到0.055新元，与前一年持平。

星狮集团表示，在竞争压力、区域贸易不确定性和投入成本的影响下，预计2027财年的经营环境仍将充满挑战。该集团计划继续投资于上游乳制品以及健康保健领域，并与更广泛的泰国酿酒集团更紧密地合作，以扩大其市场覆盖范围。

星狮集团股价周一收盘持平于1.34新元。