尽管营收下滑，星狮集团 (F&N) 前九个月净利仍增长10.4%至1亿3060万新元

受外汇逆风和地缘政治动荡影响，前九个月营收下跌6%至17亿新元

前九个月的每股盈利为0.09新元，比去年同期的0.081新元增长11.1%。 照片：《商业时报》资料照片

（新加坡讯）餐饮公司星狮集团 (Fraser and Neave, F&N) 公布，截至6月30日的前九个月，其扣除特殊项目前的净利润增长10.4%，达到1亿3060万新元。

去年同期该数据为1亿1820万新元。盈利增长主要得益于盈利能力的提升以及联营公司 Vinamilk 更强劲的贡献。

前九个月营收从18亿新元下滑6%至17亿新元，主要受不利的外汇换算以及影响泰国跨境贸易的地缘政治动荡所影响。

息税前利润 (PBIT) 同比增长13.6%，从2亿3480万新元增至2亿6690万新元，息税前利润率扩大了276个基点，达到16%。

前九个月的每股盈利为0.09新元，较去年同期的0.081新元增长了11.1%。

集团核心的餐饮业务部门营收下滑7%至14.6亿新元。其中，饮料业务中的软饮料录得持续增长，但这部分增长因会计处理方式变更和不利的外汇换算导致啤酒业务营收下降而被部分抵消。

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在乳制品部门，因泰柬边境的地缘政治动荡导致泰国市场需求疲软，对出口销售造成了压力。然而，马来西亚市场凭借“校园牛奶计划”、酒店、餐厅和咖啡馆渠道销售的增长，以及在新加坡推出的新产品，其稳健表现缓解了这一影响。

乳制品业务的盈利还得益于越南 Vinamilk 的贡献增加。此前，F&N已将其在该公司的持股比例从20.4%提高至约25%。

与此同时，出版与印刷部门的营收增长了2%，这得益于教育和印刷业务以及其可持续包装业务的经常性订单。凭借销售额的提高和严格的成本管理，该部门的息税前利润亏损有所收窄。

另外，F&N指出，公司已于5月18日完成了对新西兰上市健康产品公司 Comvita 的投资，以约1500万新元的价格收购了其20%的战略股份，旨在加强其健康与保健产品组合。