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在俄罗斯和中亚市场增长推动下，Food Empire前九个月营收增长11.7%至创纪录的4.765亿美元

这些地区实现双位数增长提振销售，但第三季度增长势头因地区紧张局势而放缓

Tessa Oh

Tessa Oh

Published Thu, Nov 12, 2026 · 08:58 PM
    • Food Empire集团首席执行官Sudeep Nair表示，集团将继续“在极度动荡的环境中，积极平衡增长与利润率”。
    • Food Empire集团首席执行官Sudeep Nair表示，集团将继续“在极度动荡的环境中，积极平衡增长与利润率”。 图片来源：FOOD EMPIRE

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    【新加坡】 Food Empire 公布，截至9月30日的前九个月营收增长11.7%，从去年同期的4.267亿美元增至创纪录的4.765亿美元。

    这家主板上市公司周四（11月12日）表示，营收增长主要由其核心的俄罗斯和中亚市场推动，这两个市场均录得双位数的营收增长。所有其他区域市场的营收也有所提高。

    截至9月30日的第三季度，公司营收同比增长5.8%，从去年同期的1.526亿美元增至1.614亿美元。这主要得益于核心市场的增长，但部分被欧洲市场5.2%的下滑所抵消。

    Food Empire表示，受地缘政治不确定性、物流限制和货币波动影响，第三季度的增长势头较上半年有所放缓。公司补充说，已“调整运营重点”，以平衡销售增长和利润率。

    按区域市场划分，集团最大的市场俄罗斯在2026年前九个月的营收增长了16%，达到1.555亿美元。Food Empire将此归功于其在速溶咖啡混合产品领域的“领先地位”以及在品牌建设方面的持续投资。

    作为增长最快的市场，中亚地区在2026年前九个月的营收攀升25.4%至9480万美元，这得益于乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和格鲁吉亚销量的增长，以及哈萨克斯坦需求的增加和哈萨克斯坦坚戈对美元的走强。

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    集团指出：“由于中东地区紧张局势加剧，扰乱了物流和供应链，并增加了生产和分销成本，第三季度的增长更为稳健。” 该季度，中亚市场的营收为3430万美元，同比增长12.8%。

    东南亚市场2026年前九个月的营收增长2.9%至1.178亿美元，这反映了公司“在越南市场注重利润率”的策略，以及其马来西亚非乳制奶精工厂利用率的提高。

    南亚市场的营收增长6.6%至5810万美元，原因是集团的速溶咖啡工厂满负荷运转。欧洲市场的营收则增长1.7%至3590万美元。

    Food Empire表示，尽管面临地缘政治不确定性、物流中断和运营成本上升等挑战，其咖啡产品在核心市场的需求“依然稳固”，公司有望连续第六年实现创纪录的营收。

    在越南，经过对其CafePHO品牌连续两年的大举投资后，公司已将重心转向盈利能力，并预计近期东南亚市场的营收增长将更为稳健。

    在中亚地区，位于哈萨克斯坦霍尔果斯的新咖啡混合工厂已于2026年上半年投产，预计将有助于缓解物流挑战和成本压力。

    该集团也正在扩大产能。位于印度的一家喷雾干燥速溶咖啡工厂预计将于2027年底完工，届时将使现有产能增加60%。

    位于越南的一家新冷冻干燥速溶咖啡工厂预计将于2028年建成，届时将使现有产能增加120%。

    集团首席执行官Sudeep Nair表示，集团将继续“在极度动荡的环境中，积极平衡增长与利润率”。

    在该公告发布前，Food Empire的股价周四收盘持平于1.79新元。

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