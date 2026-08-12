食益轩上半年扭亏为盈，录得3540万美元净利润

业绩好转得益于营收广泛增长15%至3.151亿美元

MacCoffee是食益轩旗下的速溶咖啡品牌之一。 照片来源：商业时报资料

【新加坡】得益于旗下所有六个地理市场分部的营收增长，食益轩 (Food Empire) 在上半年扭亏为盈，录得3540万美元的净利润。

这家主板上市的速溶饮料制造商在去年同期录得150万美元的净亏损，其业绩主要受到可赎回可交换票据的一次性非现金公允价值亏损拖累。

食益轩于周三（8月12日）表示，若不计入该一次性公允价值亏损，截至2026年6月30日的上半年，其正常化净利润从去年同期的3150万美元增长12.2%，至3530万美元。

该上半年的营收从去年同期的2.741亿美元增长15%，至3.151亿美元。

在对2026年6月9日完成的五送一红股发行进行调整后，上半年的每股盈利为0.0536美元，而去年同期则为每股亏损0.0023美元。

董事会宣布派发每股0.04新元的中期股息，高于去年同期的0.03新元，该股息在单层税制下免税，并将于9月10日支付。

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各市场分部表现

作为集团最大的市场分部，俄罗斯市场的营收在2026财年上半年从2025财年同期的8280万美元增长24.6%，至1.032亿美元。这主要得益于销量增加以及俄罗斯卢布走强。

中亚市场分部录得最大增幅，营收从之前的4530万美元增长33.6%至6050万美元。这一增长主要由哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦市场的销量增加所推动。

作为集团最大的市场分部，俄罗斯市场的营收在2026财年上半年从2025财年同期的8280万美元增长24.6%，至1.032亿美元。这主要得益于销量增加以及俄罗斯卢布走强。

中亚市场分部录得最大增幅，营收从之前的4530万美元增长33.6%至6050万美元。这一增长主要由哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦市场的销量增加所推动。

东南亚市场的营收攀升2.4%至7930万美元，其中越南仍是该分部最大的市场，贡献了总营收的60%以上。

由于对冷冻干燥和喷雾干燥速溶咖啡的需求增强，南亚市场分部增长了4.4%，达到3860万美元。

与此同时，欧洲市场分部因乌克兰市场的销量增加和价格上涨而增长了5.5%，达到2500万美元。

食益轩表示，鉴于上半年营收已超过去年同期，预计在无意外情况下，全年将取得强劲的业绩表现。

其前景受到旗下速溶饮料品牌韧性十足的消费需求以及稳健的产能扩张项目储备的支撑。

该集团位于哈萨克斯坦霍尔果斯的新咖啡混合产品制造业产业群设施现已投入运营，预计将从2026财年下半年开始贡献业绩。

在中东冲突引发物流挑战的背景下，这将提升集团更高效地服务中亚市场的能力。

食益轩表示，尽管预计不会有任何直接的重大影响，因为欧洲和中东地区并非其核心市场，但集团仍持续关注因这些地区冲突而导致的高昂货运、能源和包装成本可能带来的间接成本转嫁。

该集团的产能增长项目储备包括其在印度的喷雾干燥速溶咖啡设施扩建项目（按计划将于2027年底完成），以及在越南新建的冷冻干燥速溶咖啡设施（预计将于2028年完成）。

在业绩发布前， 食益轩 的股价于周三收盘上涨0.4%，或0.01新元，报2.51新元。