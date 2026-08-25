《福布斯亚洲》公布“2026年值得关注的100家小公司”榜单，15家新加坡公司入选

新加坡是上榜公司数量第二多的国家，仅次于拥有19家公司的印度

榜单上的所有公司，包括来自新加坡的企业，均为私营营利性企业。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】——《福布斯亚洲》(Forbes Asia) 于周二（8月25日）发布了其第六届年度《值得关注的100家公司》(100 to Watch) 榜单，该榜单汇集了亚太地区崛起中的小型企业和初创公司，其中有15家新加坡公司入选。

这是入选公司数量第二多的国家，仅次于拥有19家公司的印度。

中国以10家公司位列第三，日本和韩国则各有9家公司上榜。

印度尼西亚和澳大利亚各有8家公司上榜。

榜单上的所有公司迄今已筹集总计24亿美元的资金，其中近10亿美元是在2026年至今筹得的。

所有上榜公司的总部均位于亚太地区，均为私营营利性企业，年收入不超过5000万美元，且截至8月15日的总融资金额不超过1亿美元。

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人工智能驱动和绿色科技企业占据主导

近四分之一的上榜企业是提供人工智能相关服务的企业技术公司。

例如，新加坡公司Pollo AI利用脚本、模板和多模态人工智能生成模型，帮助品牌制作营销视频。

《福布斯亚洲》指出，机器人技术是另一个迅速发展的领域，有10家相关公司入选。

报道补充道：“这些公司的业务范围广泛——从制造用于支持老年人的服务机器人，到为研究实验室建造可将科学家从繁重工作中解放出来的专用自动化设备。”

生物技术公司也在利用机器人技术的力量，例如印度的Theranautilus。该公司开发的医疗纳米机器人可在体内递送靶向癌症疗法。

此外，绿色科技和可持续发展公司也备受关注，榜单上的100家公司中有10家为此类企业，其中包括澳大利亚塑料替代品生产商Uluu，它们为环境相关问题提供解决方案。