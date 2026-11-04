新交所上市公司聚利控股前首席执行官因虚假交易被控

该公司现名为章鱼（亚太）控股，并已将业务扩展至饮料分销领域

这些指控源于商业事务局和新加坡金融管理局的联合调查。 图片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡警察部队表示，聚利控股 (GS Holdings) 前首席执行官 (CEO) Pang Pok 于周三（11月4日）在法庭被控，罪名是教唆共谋操纵股价和妨碍司法公正。

68岁的Pang于2024年卸任首席执行官。他被指控在2022年1月至2023年10月期间，与62岁的Koh Kim Seng和60岁的Chong Fatt合谋，对聚利控股的证券价格造成误导性表象。

法庭文件并未说明Koh和Chong在该公司担任的职务。

Pang和Chong还被指控从手机中删除与该涉嫌阴谋有关的聊天信息。他们因此面临妨碍司法公正的额外指控。

除其他指控外，这三名男子各面临一项违反《证券与期货法》(Securities and Futures Act) 的控状。

在新加坡经营数家食阁和美食中心的聚利控股，于2026年2月更名为 章鱼（亚太）控股 (Octopus (Apac) Holdings) ，并在新加坡交易所 (Singapore Exchange) 的凯利板 (Catalist board) 上市。

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这家总部位于新加坡的公司目前从事饮料分销业务。

联合调查

这些指控源于新加坡警察部队属下的商业事务局和新加坡金融管理局，在接到新加坡交易所监管公司 (Singapore Exchange Regulation) 的转介后展开的联合调查。

若虚假交易的相关指控罪名成立，被告将面临最高七年监禁、最高25万新元的罚款，或两者兼施。

妨碍司法公正的刑罚包括最高七年监禁、罚款，或两者兼施。

在这些指控提出之际，章鱼（亚太）控股正经历一系列企业发展。

该公司于2025年10月任命Paul Hopkins为其集团首席执行官，他此前曾是Maritime and Mercantile Asia Pacific的总经理。在任职不到一年后，他于2026年7月21日卸任。

扩张模式

该集团于2025年初开始向饮料分销领域扩张。同年5月，它收购了Octopus Distribution Networks (ODN)，后者自此成为其餐饮分销业务的主要焦点。

ODN随后于2025年9月同意以约300万新元的现金收购LHA Food & Beverages的分销业务，从而扩大了其业务组合。

该交易包括在新加坡分销11度保费燕京啤酒的权利，以及Rossl Bier和Como Bere的商标。

2026年2月，该公司 更名为章鱼（亚太）控股，以更好地反映其业务概况和战略方向。

该公司签订了一份有条件的股份买卖协议，将其全资子公司Hawkerway的全部股权出售给Wei Global，净现金对价为65万新元。