前部长Maliki Osman与Revolut董事长加入亚洲海湾控股咨询委员会

两人将就地缘政治发展和投资机会为该投资集团提供咨询

Maliki Osman博士在担任了24年的国会议员后，于2025年5月退出政坛。 照片：海峡时报

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【新加坡】新加坡前部长Maliki Osman和Revolut集团董事长Martin Gilbert已被任命为亚洲海湾控股（Asia Gulf Holdings，简称AGH）的全球咨询委员会成员。AGH是持有巴林牌照的新加坡海湾银行（Singapore Gulf Bank）的母公司。

这项任命于周一（10月26日）宣布。根据任命，Maliki Osman博士将就地缘政治发展、政府关系和区域合作，为该投资集团提供咨询。

与此同时，Gilbert将专注于全球投资策略、资产管理以及亚洲、中东和北非地区的投资机会。

Maliki Osman博士在担任了24年的国会议员后，于2025年5月退出政坛。他曾担任总理公署部长、外交部第二部长、教育部第二部长以及国防部高级政务部长。

他曾于2011年至2020年期间担任东南区市长。

退出政坛后，Maliki Osman博士已接受多项任命，包括担任南洋理工大学的亚细安与旗舰项目高级顾问。

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Maliki Osman博士表示：“在全球秩序发生巨大变革之际，亚洲与海湾地区之间的经济和制度联系正在不断深化。”

他补充道：“政府、投资者和企业之间加强对话，有助于两个地区发现共同利益，并建立更稳固的长期关系。”

与此同时，Gilbert在全球资产管理和投资领域拥有超过三十年的经验。他于1983年联合创办了Aberdeen Asset Management，并在该公司进行国际化扩张的过程中领导了其34年。

他表示：“亚洲和中东对全球投资者正变得越来越重要。这两个地区都拥有庞大的资本池、活跃的创业活动和长期的投资机会。”

AGH的全球咨询委员会主席是新加坡投资集团黄埔集团（Whampoa Group）的联合创始人兼主席Amy Lee。

这位资深律师曾是李及李律师事务所（Lee & Lee law firm）的高级合伙人，该律所由其父Lee Kim Yew联合创办。她还曾担任国际律师事务所Hogan Lovells的新加坡首席执行官。

该委员会的副主席是前美国联邦储备委员会负责监管的副主席Randal Quarles。

Lee表示，这两项任命将增强委员会结合影响两个地区的政治和经济发展形势来评估投资机会的能力。

这些任命是在香港举行的亚洲海湾峰会（Asia Gulf Summit）上宣布的，这是一场由AGH和黄埔集团主办、仅限受邀者参加的会议。

该活动汇集了来自亚洲和海湾地区的决策者、机构投资者和商界领袖，其中包括香港财经事务及库务局局长Christopher Hui、巴林中央银行行长Khalid Humaidan以及Hyperliquid Labs联合创始人Jeff Yan。