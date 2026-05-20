前华侨银行证券交易代表、砂之船房地产投资信托关联公司前总经理因交易罪名被判有罪

一人因教唆虚假交易被定罪，另一人则因进行内幕交易被定罪

这些案件由新加坡金融管理局 (金管局) 和商业事务局在新加坡交易所转介后联合调查。 照片：商业时报资料

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 于周三（5月20日）表示，两名人士因触犯《证券与期货法》被定罪，其中一人涉及虚假交易，另一人涉及内幕交易。

前华侨银行证券交易代表 Tan Chun Yong 因教唆虚假交易及未经授权交易 KTL Global 股票，于5月19日被判处为期10周的监禁。

金管局表示，当时在华侨银行证券担任交易代表的 Tan Chun Yong，蓄意协助另一名人士 Tang Boon Hai 制造 KTL 股票交易活跃的假象。

在2014年11月至2015年9月期间，Tan 协助 Tang 使用六个交易账户下单购买 KTL 股票，尽管 Tang 并未获得该券商授权操作这些账户。

Tan 的行为导致该券商误认为这些订单和交易是由账户的实际持有人发出，但实际上这些操作均由 Tang 完成。

经过28天的审讯，Tan 的一项蓄意协助虚假交易罪名，以及六项与欺骗性交易行为相关的罪名成立。

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他已对定罪和判刑提出上诉。

Tang 因虚假交易、未经授权交易和不诚实接收赃物等罪名，于2023年4月被定罪，并被判处30个月监禁。

2024年1月，KTL 前首席执行官 Tan Kheng Yeow 被判有罪，罪名是他与 Tang 合谋制造该公司股票交易活跃的假象。

他们意图制造出有人在积极购买该股票的印象，旨在推高公司股价。

KTL 当时是一家主板上市公司，未能达到新加坡交易所在2014年宣布的新的最低交易价格要求。

内幕交易

第二起案件涉及 Xie Jianfeng，他当时是砂之船房地产投资信托 (Sasseur Real Estate Investment Trust, Reit) 管理人关联实体财务部的总经理。

2021年2月，他在掌握有关该信托2020财年财务业绩的重大非公开信息的情况下，买入了该房地产投资信托的单位。

在该房地产投资信托于2021年2月26日公布业绩后，他卖出了这些单位，获利约22万4000新元。

金管局称，在2020年3月至2021年1月期间，Xie 还曾代表前同事交易 Sasseur Reit 单位，但未向 CGS-CIMB Securities 妥善披露这些交易的实益所有权。

他对一项内幕交易的指控认罪；另一项内幕交易指控和一项与未经授权交易相关的指控在量刑时被一并考虑。

他被处以20万新元的罚款。

金管局指出，他已自愿向慈善机构捐款约13万5000新元，并向国家支付了8万9000新元，作为其违法所得利润的追缴款。

这些案件由新加坡金融管理局 (金管局) 和商业事务局在接到新加坡交易所和新加坡交易所监管公司的转介后，联合展开调查。