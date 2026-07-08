Foundation Healthcare主板上市首日 开盘价较IPO价格高出0.7%

其公开发售的1.626亿股股票以每股0.76新元的价格获得3.8倍的认购。

[新加坡] 多专科医疗保健集团Foundation Healthcare的股票于周三（7月8日）在新加坡交易所主板首次亮相交易，股价上涨0.7%。

该股开盘价为0.765新元，较其每股0.76新元的首次公开募股（IPO）价格高出0.005新元。

在此之前，该公司公开发售部分约1.626亿股的股票获得了3.8倍的认购。

在新加坡公开发售部分，Foundation Healthcare收到了3805份有效申请，认购8700万股。这相当于6610万新元，认购倍率为9.4倍。该部分可供认购的股票约为920万股。

国际发售部分获得了3.5倍的认购，可供认购的1.534亿股股票收到了约5.317亿股的认购意向。

总计，此次IPO募资总额达2.42亿新元，其中包括10位基石投资者的承诺。

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Foundation Healthcare的执行董事兼首席执行官Liaw Yit Ming表示，公司的股东包括长期机构投资者、保险公司和基金经理，他们也是新加坡股权市场发展计划的一部分。

这家由Temasek支持的公司曾在7月1日表示，其目标是通过发售1.626亿股股票筹集2.42亿新元。

此次IPO的净收益将主要用于投资和收购新加坡的专科诊所和医疗中心。资金还将用于在新市场的扩张计划，以及用作一般企业和营运资本。

Jefferies Singapore、华侨银行（OCBC）、瑞银新加坡（UBS Singapore）、星展银行（DBS）和大华银行（UOB）是此次发行的承销商。

Foundation Healthcare是新加坡最大的私立多专科医疗保健平台。公司成立于2023年，由SeaTown Holdings支持，而SeaTown Holdings隶属于Temasek旗下的资产管理集团Seviora。

Liaw表示：“我们仍将致力于扩大我们的专家和医疗中心网络，改善患者的护理协调和可及性，并将我们的综合模式扩展到包括香港和马来西亚在内的新地区。”