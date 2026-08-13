丰德医疗保健因上市后运营开销增加，上半年净利下滑67.6%至120万新元
公司预计，对扩大诊所网络和专科医生团队的投资将推动未来利润率的增长
- 由于现有业务的内生性增长以及收购业务的增长，丰德医疗保健的专科业务部门为其上半年的1.292亿新元营收贡献了1.257亿新元。 照片来源：PIXABAY
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 丰德医疗保健控股 (Foundation Healthcare Holdings, 简称FHH) 于周四（8月13日）公布，截至6月30日的上半年，其净利润同比下降67.6%，从去年同期的380万新元降至120万新元。
这主要是由于首次公开募股 (IPO) 相关费用和运营开销拖累了其上半年盈利。该集团与收购和融资相关的费用从去年同期的60万新元增至2026财年上半年的540万新元，增幅为480万新元，即827.2%。
其其他运营开销同比增长29.9%，从760万新元增至上半年的990万新元。
该期间营收为1.292亿新元，较去年同期的1.075亿新元增长了20.2%。
一份声明指出，其中，公司的专科业务部门为上半年营收贡献了1.257亿新元，这归因于“现有业务的内生性增长以及收购业务的增长”。
这是该集团自7月8日在新加坡交易所 (SGX) 主板首次公开募股以来，首次发布财务业绩。
上半年每股盈利为0.0019新元，低于去年同期的0.0057新元。
利润率下降
FHH首席财务官 Justin Choi 在一次媒体简报会上表示，增加的运营开销与扩大其诊所网络、翻新新建和现有医疗中心，以及招聘费用有关。
他表示，息税折旧摊销前利润 (Ebitda) 率下降，是由于公司为提升未来增长能力而有意在运营开销上进行了投资。
他补充说：“随着与这些投资相关的营收规模扩大，运营杠杆效应显现，利润率应该会得到改善。”
翻新后的设施包括位于诺维娜 (Novena) 和乌节路 (Orchard) 的两家日间手术中心。首席执行官 Liaw Yit Ming 表示，这两家中心现在将能提供更大的容量，并推动业务量增长。
位于诺维娜的日间手术中心于2026年2月开业，而位于乌节路的中心则于今年3月至6月暂停运营，进行翻新和整修，以提升其手术容量。
公司预计，这些中心的重新开放以及与主要保险公司的合伙业务，将为中心带来更多的患者流量。
Liaw 说：“事实证明，市场需要日间手术中心这类非卧床医疗保健设施，作为对医院的补充。”
他补充说，与医院相比，这类中心的运营更具可扩展性，成本效益也更高。
他说：“许多外科手术都可以在日间手术中心以更低的成本安全地完成。”
Liaw 补充说，FHH正在探索扩大其医疗中心网络的机会。
扩张计划
与此同时，随着公司扩大其专科医生网络，员工薪酬占营收的百分比有所增加。
Choi 指出，与去年同期相比，新晋专科医生——即从事私人专科执业不足五年的医生——在FHH的营收中占有更高的份额。
公司指出，它正在积极致力于在下半年收购成熟的专科诊所，同时通过一项新员工招聘计划来建立其新晋专科医生网络。
Liaw 表示，FHH正在将其业务扩展到国外，力求在国际上复制其新加坡模式。
他指出，公司进入马来西亚市场的计划“进展顺利”，同时也在开拓包括香港在内的其他区域市场。
“我们正在与（马来西亚的）保险公司、专科医生和政府机构积极洽谈，以收购或建立新的医疗中心，”他补充说。
一份交易所文件显示，该集团未宣布派发2026财年上半年的股息。
FHH表示，公司将通过有针对性的招聘和选择性收购，专注于扩大其专科医生网络。公司称，已有一批不断壮大的新晋专科医生加入，并正在评估更多机会。
在业绩公布前，该股周四收盘报0.805新元，下跌0.01新元，跌幅为1.2%。
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