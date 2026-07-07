Foundation Healthcare首次公开募股获3.8倍认购

新加坡公开发售部分获9.4倍认购，共接到3805份有效申请，认购8700万股

Foundation Healthcare的股票定于星期三（7月8日）上午9时在新加坡交易所开始交易。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】该公司于星期二（7月7日）表示，Foundation Healthcare的首次公开募股获得3.8倍的认购。

其国际发售部分获得3.5倍认购，可供认购的1亿5340万股股份，收到约5亿3170万股的认购意向。

新加坡公开发售部分获得9.4倍认购，可供认购的920万股股份共收到3805份有效申请，认购股份总数达8700万股，价值6610万新元。

这家医疗保健公司的股票定于星期三上午9时在新加坡交易所（SGX）开始交易。

由Temasek支持的Foundation Healthcare于7月1日宣布，计划在新交所主板发售1亿6260万股，每股售价0.76新元，旨在筹集2亿4200万新元。

此次发售所得款项净额将主要用于投资和收购新加坡的专科诊所和医疗中心；部分资金也将用于支持新市场的扩张计划，以及用作一般企业和营运资金。