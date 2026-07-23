Foundation Healthcare 本周大涨16%；瑞银进行多笔稳定市场交易

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这只近期上市的股票自周二以来已上涨超过15%

Foundation Healthcare 的分享计划在其于新加坡交易所首次亮相后便下跌并低于其首次公开募股价格，但本周已回升至该价格之上。 照片来源：FOUNDATION HEALTHCARE

【新加坡】自本周初以来，Foundation Healthcare 的分享计划已上涨约 16%，其稳定价格经理瑞银 (UBS) 进行了多笔分享计划购买。

该股于周四（7月23日）一度上涨高达7.8%，在开盘后的首16分钟内最高升至0.825新元，较周三的收盘价上涨了0.06新元。

在瑞银于7月8日至7月22日期间通过八笔稳定市场交易购买了约1950万股分享计划后，该公司股价从周三开始攀升，涨幅超过15%。

这些交易包括以0.70至0.76新元的价格购入约1090万股分享计划，以0.705至0.735新元的价格再购入450万股分享计划，以及以0.73至0.76新元的价格购入200万股分享计划。

这家综合性医疗保健集团于7月8日在新加坡交易所 (Singapore Exchange) 主板上市。其首次公开募股 (IPO) 获得了3.8倍的超额认购，但其分享计划在首个交易日收于0.70新元——较0.76新元的IPO发行价下跌了7.9%。

经历过去几年的发行活动低迷后，新加坡的IPO市场正在复苏。今年头六个月共有五家公司上市，筹集了约11亿新元，而2024年和2025年同期均只有一宗IPO。

2026年迄今的上市公司包括房地产投资信托、科技公司和活动管理公司。预计在 Foundation Healthcare 的IPO之后，还会有三家公司上市。

市场观察人士指出，新加坡交易所的回暖反映了强劲的投资者信心、政策支持以及更广泛的发行人储备，但也警告称，地缘政治动荡和经济不确定性仍然是风险所在。