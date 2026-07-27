星狮地产信托第三季度出租率达99.6%

同比下降0.3个百分点

【新加坡】 星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust, 简称FCT) 的管理人周一（7月27日）公布，在截至2026年6月30日的第三季度，其零售资产组合的承诺出租率达到了99.6%。

该数据环比下降0.2个百分点，同比下降0.3个百分点。

由于后港购物中心和Nex正在进行资产提升计划，2026年第三季度的数据不包括这两处物业。

本季度，其零售资产组合的客流量同比增长2.4%。租户销售额也在此期间同比微升0.2%。

该管理人报告称，公司“财务状况健康，债务成本降低”。随着利率掉期的到期，星狮地产信托的第三季度平均债务成本从第二季度的3.2%降至每年3%。

截至2026年6月30日，总杠杆率为40.4%，而上一季度为40%。利息覆盖率保持在3.66倍的健康水平，其中65.7%的债务已对冲为固定利率，且100%为绿色贷款。

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在此期间，星狮地产信托宣布拟议以4.67亿新元的协议物业价值脱售白沙购物中心 (White Sands)。

此次出售预计将产生约4.541亿新元的净收益和3240万新元的净利润。

星狮地产信托表示，预计这笔交易将创造更多债务空间。

此外，一个包括星狮地产信托在内的财团以21亿新元的价格成功投得位于Bayshore Drive的一幅综合用途政府土地出售地块。星狮地产信托持有该开发项目中商业部分50%的权益，其合作伙伴Sunway-MCL和Sekisui House分别持有30%和20%的权益。

星狮地产信托表示，此举“能以具吸引力的收益率将开发项目打造为新的增长动力，并为未来的收购创建渠道”。

该管理人补充说，鉴于新增的空间供应以及人口和收入增长带来的需求驱动，本地市郊零售市场预计将保持“良好支撑”。

在发布此业务更新前，星狮地产信托的单位价格周一收盘于2.26新元，下跌0.01新元，跌幅为0.4%。