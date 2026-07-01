星狮地产信托将以4.67亿新元出售White Sands购物中心

该购物中心将被出售给与 Han Chee Juan 旗下 Jack Investment 相关联的实体，后者拥有加冷娱乐广场（Leisure Park Kallang）。

在脱售位于白沙（Pasir Ris）的 White Sands 购物中心（上图）后，FCT 的零售资产组合将包括八处郊区物业。 图片来源：CUSHMAN & WAKEFIELD

【新加坡】 Frasers Centrepoint Trust (简称FCT) 正在脱售 White Sands 购物中心，售价为4.67亿新元。其管理公司在周二（6月30日）晚间提交给交易所的文件中宣布，该售价相较于截至5月31日的独立估值有8.4%的保费。

作为 FCT 的受托人，HSBC Institutional Trust Services (Singapore) 已与 Growth Capital 签订了一份买卖权期权协议，后者是与 Jack Investment 相关联的实体。

由知名海南商人 Han Chee Juan 领导的 Jack Investment 拥有位于新加坡国家体育场附近的加冷娱乐广场（Leisure Park Kallang）。Jack Investment 近期还以2.5亿新元收购了汤申大厦（Thomson Plaza）一楼和三楼的零售空间。

位于白沙（Pasir Ris）的 White Sands 购物中心的脱售交易预计将于9月30日左右完成。

管理公司表示，在扣除约280万新元的脱售相关费用后，计划将约4.541亿新元的预计净收益用于偿还债务。

此举将使 FCT 截至3月31日的总杠杆率从40%降至36.5%，并增强其财务状况。

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在计入脱售的预估总成本后，FCT 预计将录得约3240万新元的净收益。

脱售交易完成后，FCT 的零售资产组合将包括位于新加坡郊区的八处零售物业：Causeway Point、Century Square、后港坊 (Hougang Mall)、NEX、Northpoint City、Tampines 1、Tiong Bahru Plaza 和 Waterway Point。

管理公司首席执行官 Richard Ng 表示：“White Sands 是我们投资组合中最小的购物中心，自收购以来一直表现良好。此次脱售是我们积极投资组合管理策略的一部分，旨在增强 FCT 投资组合的韧性，并为单位持有人释放价值。

“这笔交易将通过降低其总杠杆率来增强 FCT 的财务状况，并为我们提供更多空间，将资金重新部署到未来的增长机会中。”

该物业由 Cushman & Wakefield 和 Savills 联合营销。

Cushman & Wakefield 资本市场执行董事 Shaun Poh 表示：“在新加坡的避险天堂地位、稳健的零售运营基本面和有利的利率环境的支持下，投资者对优质零售资产的兴趣依然浓厚。

“我们预计这些因素将继续支持交易活动，并在未来几个月带来更多投资机会。”

Savills Singapore 投资销售与资本市场董事总经理 Jeremy Lake 表示，White Sands 购物中心的出售“反映了市场对‘新加坡优质郊区零售资产’的强劲需求”。

他补充说：“交通便利、商圈成熟的购物中心持续吸引着大量投资者的兴趣。投资者被其具有吸引力的净收益率、坚实的基本面和增值潜力所吸引。”

截至周三上午9时44分，该股股价下跌0.9%或0.02新元，报2.24新元。