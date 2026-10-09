Frasers Hospitality首席执行官将卸任，首席运营官接任并向Frasers Property汇报

此前，Frasers Hospitality Trust已完成私有化及投资组合优化

位于里峇峇利路的Fraser Suites Singapore，是该公司的资产之一。 照片来源：FRASERS PROPERTY

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【新加坡】Frasers Property于周五（10月9日）上午发表声明称，Eu Chin Fen将卸任Frasers Hospitality首席执行官一职，该变动自2027年1月1日起生效。

Chew Hang Song将作为首席运营官（COO）领导Frasers Hospitality，并向Frasers Property集团首席执行官Panote Sirivadhanabhakdi汇报。

此前，公司已达成多项战略里程碑：于2025年完成Frasers Hospitality Trust的私有化，并于2026年9月完成其投资组合优化。

Frasers Property表示，随着酒店业务平台已为下一阶段的增长做好充分准备，Eu决定追求个人发展。

该公司补充道：“为突出运营重点并支持提升房地产投资组合价值的工作，Frasers Hospitality的领导层结构将进行战略性细分，与集团资源对齐，并向集团高级领导层汇报。”

Chew的职责将包括推动住宿业务的全球品牌管理、通过第三方管理协议扩大业务组合，以及监督其全球物业的运营。

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与此同时，Frasers Hospitality现任首席财务官Eric Gan将领导集团投资部门旗下的酒店投资与资产管理业务，并向集团首席运营官Tony Lombardo汇报。

作为集团投资部门的董事总经理，他的工作重点将是酒店业及更广泛居住领域的投资策略和资产组合管理。

Sirivadhanabhakdi表示，将酒店投资与资产管理业务归入集团投资部门的举措，符合公司在该领域的轻资产战略，“能将（我们的）房地产平台与机构资本对接，并使（我们）能更有活力地发展资本合伙业务”。

他补充说，与此同时，由Chew负责住宿业务，能让团队通过管理合同在全球范围内扩展品牌。

Sirivadhanabhakdi说道：“（Eu）帮助建立了一个富有韧性的全球品牌，建立了值得信赖的合伙业务，并培养了一支强大的酒店高管团队。我们优化后的架构建立在这一基础之上，为业务的每个部分提供了更清晰的重点和更优化的资源。”

Eu于2011年加入该集团。她曾与集团领导层密切合作，完成了价值21亿新元的Frasers Hospitality Trust投资组合优化项目。

该合订集团于2025年10月通过信托计划安排被私有化。

该股周四收盘报0.955新元，下跌0.01新元，跌幅1%。