Frasers Logistics & Commercial Trust收购四项欧洲物业 拓展业务版图

协议收购价约2.949亿欧元，较其评估价值低1.5%。

其中一项被收购的物业位于德国杜塞尔多夫。 照片来源：FLCT

（新加坡讯）Frasers Logistics & Commercial Trust ( FLCT ) 的管理人周一（5月25日）宣布，该房地产投资信托（Reit）已收购四家物业控股公司的股权。

这四家公司共同拥有位于德国和荷兰的各两处永久地契物流物业。管理人表示，这四项物业的协议收购价约为2.949亿欧元（约合4.415亿新元）。

此价格较其评估价值低1.5%，较每项物业的两份独立估值平均值低0.9%。

管理人已与发起人 Frasers Property (FPL) 的子公司，以及一个与FLCT和FPL无关的第三方签订了股权收购协议。此次拟议收购的总对价约为2.181亿欧元。

管理人首席执行官Anthea Lee表示，此次拟议收购“使FLCT能够在欧洲两个最具韧性和贸易导向的物流市场中深化其业务布局”。

她指出，该交易也“符合我们扩大物流和工业投资组合的战略”，并且预计将为FLCT的每单位派息带来增值。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

她补充说，该投资组合“具有一定的内在租金上涨空间，在租约到期时提供了租金调升的潜力”。

这四项新物业均为永久地契资产，总可出租面积约为179,645平方米。

这些物业已完全出租，租户包括为电子商务履行等新经济领域服务的跨国公司和第三方物流供应商。

这些物业的加权平均租赁期（Wale）为5.7年，并预计将“通过与消费价格指数挂钩的指数化调整或租约中的固定涨幅，从租金上涨中受益”。

管理人补充说，随着租约到期，该投资组合也提供了租金调升的潜在上行空间。

管理人表示，这些物业位于德国和荷兰的主要物流枢纽内，支持“两国的核心分销需求，并与FLCT投资组合中现有的欧洲物业形成互补”。截至3月31日，FLCT的欧洲物业已完全租出。

管理人补充道，这两个市场“物流房地产基本面强劲，过去五年中，各主要子市场的黄金地段租金均显著上涨”。

交易完成后，FLCT的投资组合出租率预计将从96.1%提高到96.3%，而其投资组合中物流和工业资产的比例将从75.1%上升至76.6%。

扩大后的投资组合的加权平均租赁期预计将增至4.9年。FLCT投资组合中的物业数量将增加到118处。

管理人表示，此次收购将通过外部债务融资进行，预计将于8月前完成。该交易尚需获得新加坡交易所的原则性批准和单位持有人的同意。

管理人补充说，将向单位持有人发布通函，并召开特别股东大会。

在消息公布前，FLCT的单位价格周一收盘报0.98新元，无起落。