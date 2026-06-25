Frasers Property提议对其酒店投资组合进行21亿新元的重组

投资组合优化后，其资产负债表内的酒店资产预计将降至25亿新元。

此次投资组合优化将使Frasers Property能够整合Fraser Suites Singapore的全部所有权。 图片来源：FRASERS PROPERTY

【新加坡】房地产巨头 Frasers Property 正提议对其辉盛酒店信托（Frasers Hospitality Trust, 简称FHT）的投资组合进行21亿新元的优化，这标志着继去年该信托私有化之后，其酒店业务战略进入了新阶段。

“拟议交易预计将重塑集团的酒店投资组合，提高资本效率，并实现长期股东价值，”这家主板上市公司于周四（6月25日）表示。

此次重组将撤销一些先前为FHT上市而设立的旧有安排。其中包括取消Frasers Property承担的最低固定租金和企业担保义务。

此次重组还将把FHT分割出的租赁权和复归权益归于单一所有权之下，从而简化其所有权结构。

此举将使Frasers Property能灵活地最大化FHT资产的价值，并扩大其酒店平台规模。

此外，重组将允许FHT与TCC Group Investments（简称TCCGI）继续共同投资于部分能提供未来价值创造机会的特定资产。TCCGI是Frasers Property的母公司，也是FHT投资组合资产的现有共同所有者。该公司由泰国亿万富翁Charoen Sirivadhanabhakdi及其家族控制。

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总体而言，此次优化将把FHT的资产分为四类：

稳定型资产，指收益率较低的成熟资产。Frasers Property将出售此类别的所有资产。此举将使该房地产集团从稳定型资产中释放资本。同时，公司可以继续为第三方投资者管理这些资产，并赚取经常性费用收入。

可通过增值计划实现更高收益的潜力资产。

非核心资产，将继续由FHT持有，以便未来伺机出售。

具重建潜力的资产，将被出售给Frasers Property，以便进行任何可能的重建。这意味着Frasers Property可以整合Fraser Suites Singapore的全部所有权，从而为Valley Point地段的潜在重建提供便利。

该交易将与TCCGI进行，其价格相比4月30日进行的最新独立估值有约6.7%的溢价。

该价格也比每份合订证券0.71新元的私有化隐含价格高出1.6%。

Frasers Property表示：“由于TCCGI是FHT投资组合资产的现有共同所有者，这为所需条款的执行提供了强有力的确定性。”

Frasers Property的集团首席财务官Loo Choo Leong补充道：“我们一直致力于提高资本效率、降低负债率并为集团提升回报……（优化）释放了资本，以寻求更高回报的机会，同时通过与我们的资本伙伴共同投资，维持了我们的经常性收入基础。”

交易完成后，Frasers Property的资产负债表内酒店资产预计将从约37亿新元降至25亿新元。其管理资产规模将保持在42亿新元。

集团将继续通过其在整个投资组合中的运营能力来产生经常性收入。

以2025财年备考基础计算，交易完成后，集团预计每股收益将增长3.4%，每股净资产值将增加1.3%，净负债率将下降3.3个百分点。

该投资组合优化提议仍需获得股东批准并满足其他条件，若获批准，预计将于2026财年底前完成。

周四，Frasers Property的股价收盘上涨1.9%，即0.02新元，报1.09新元。