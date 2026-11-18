营收增长12.8%至2亿3850万新元，主要受集团半导体业务部门推动

Frencken预计半导体业务部门的增长势头将持续至2027年。 照片：FRENCKEN

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【新加坡】科技制造商 Frencken 周三（11月18日）宣布，其截至9月30日的第三季度盈利同比增长31.3%，至1300万新元。

营收增长12.8%至2亿3850万新元，高于去年同期的2亿1150万新元。

该增长主要由Frencken的机电一体化部门的营收推动，该部门营收上涨13.4%至2亿1430万新元。

而这又是由半导体业务部门所驱动，该部门营收增长25.9%至1亿2480万新元。其中，亚洲业务录得“强劲的两位数销售增长”。

Frencken指出，半导体业务部门贡献了集团第三季度总营收的52.3%。

医疗业务部门的营收增长26.1%至3990万新元，这得益于一位“欧洲主要客户”增加的订单。

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这两个部门的增长，缓解了分析生命科学和工业自动化部门营收下滑带来的影响。

由于欧洲商业环境疲软，分析生命科学部门的营收下滑8.6%至3750万新元。Frencken表示，这“与集团的预期相符，即一家主要数据存储解决方案提供商在2026财年下半年的订单将会减少”。

公司补充说，该部门的营收“通常是不稳定的，因为它在很大程度上取决于一个关键客户的资本支出”。

先进塑料解决方案部门的第三季度营收增长7%至2300万新元，这主要由汽车业务部门带动，该部门营收增长10%至1720万新元。

消费和工业电子部门的营收从去年同期的440万新元微升至470万新元。

Frencken预计，在与该地区一位客户合作的更多项目所带来的“不断改善的需求和增量收入”支持下，其亚洲半导体业务将在下半年“稳健扩张”。

其欧洲的半导体业务部门正在加紧活动，以支持一家主要的半导体设备客户。Frencken表示，该客户的订单量已出现增长。因此，公司预计订单流入量将在2027年“持续增长”。

Frencken计划增加新的业务部门以维持增长，并力争实现10亿新元的年营收目标。公司打算探索收购、投资或联盟机会，以“补充现有业务、引入新能力或增强增长潜力”。

公司补充道：“鉴于全球半导体设备行业的有利背景，并基于当前业务渠道的实力、普遍的需求趋势和市场状况，集团预计2027财年将持续增长。”

在业绩公布前，Frencken股价周三上涨0.6%或0.01新元，收于1.71新元。