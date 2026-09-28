吉利将收购蔚来能源子公司30%股份，此为换电与充电业务交易的一部分

交易完成后，蔚来能源的估值将达到约160亿元人民币

交易完成后，蔚来的子公司Nio Holdings将继续持有63.6%的控股权。 图片：彭博社

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[新加坡] 中国电动汽车巨头 蔚来的 能源子公司30%的股份，将被同行电动汽车公司吉利的一家子公司收购。

此举是换电与充电业务相关协议的一部分。

作为此次交易的一部分，吉利还将提供其子公司易易互联科技100%的股权，外加6.4亿元人民币（约合9500万美元）的现金。

易易互联科技是吉利旗下的一个部门，为商业出行市场提供换电服务。

周一（9月28日）发布的一份声明指出，交易完成后，蔚来能源的估值将达到约160亿元人民币。

交易完成后，蔚来的子公司Nio Holdings将继续持有63.6%的控股权。现有投资者武汉光创联合新兴科技一期创业投资基金合伙业务将持有剩余的6.4%股份。

蔚来表示：“这些计划的最终敲定和实施，有待相关方进一步商讨。”

周五，蔚来股价收盘下跌0.3%（或0.01美元），收于3.63美元。