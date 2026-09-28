吉利将收购蔚来电源业务三成股份，此为换电充电业务交易一部分
交易内容包括吉利提供其子公司100%的股权及9500万美元现金。
- 交易完成后，蔚来旗下子公司Nio Holding将继续持有蔚来电源（Nio Power）63.6%的控股权。 照片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】另一家电动汽车公司吉利（Geely）的一家子公司，将收购中国电动汽车巨头 蔚来（Nio） 旗下电源业务30%的股份。
这是与换电和充电业务相关的一系列协议的一部分。
作为交易的一部分，吉利将提供其子公司易易互联科技100%的股权，外加6.4亿元人民币（约合9500万美元）的现金。
易易互联科技是吉利旗下的一个部门，为商用出行市场提供换电服务。
周一（9月28日）发布的一份声明指出，交易完成后，蔚来电源（Nio Power）的估值将达到约160亿元人民币。
交易完成后，蔚来的子公司Nio Holding将继续持有63.6%的控股权。现有投资者武汉光创技术新兴一期创业投资基金合伙业务，将持有剩余的6.4%股份。
蔚来表示：“这些计划的最终敲定和实施，还有待相关各方进一步商讨。”
Morningstar的高级股票分析师Vincent Sun表示，看空投资者历来将蔚来在换电站上的大量资本支出视为一种“财务拖累”。
他告诉《商业时报》：“通过引入吉利作为（部分）股东，蔚来......释放了其以往基础设施投资的内在价值。”
Sun指出，这也为吉利未来开发与蔚来换电架构兼容的车型奠定了基础。
“依赖高速充电的同行将需要权衡，是应该更大力度地推广自己的专有充电网络，还是组建跨行业联盟来与之抗衡。”
上周五，蔚来股价收于3.63美元，下跌0.01美元，跌幅为0.3%。
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