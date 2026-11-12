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云顶新加坡第三季度净利润因保费博彩业务疲软下滑42.2%至5470万新元

博彩业务因保费博彩业务疲软，收入下跌21.7%拖累盈利

Tessa Oh

Tessa Oh

Published Thu, Nov 12, 2026 · 06:06 PM
    • 圣淘沙名胜世界正进入下一阶段的翻新工程，这将限制其运营能力直至2027年。
    • 圣淘沙名胜世界正进入下一阶段的翻新工程，这将限制其运营能力直至2027年。 照片：《商业时报》资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 综合度假胜地运营商 云顶新加坡 (Genting Singapore) 公布，截至9月30日的第三季度净利润为5470万新元，同比下滑42.2%，去年同期为9460万新元。

    这家主板上市公司于周四（11月12日）表示，盈利下滑的原因是保费博彩业务活动疲软，而这也与区域内主要市场的趋势一致。

    公司补充道，9月份不利的转码赢率进一步影响了收入。

    该季度收入为5亿6610万新元，同比下滑12.9%，去年同期为6亿4980万新元。

    环比来看，收入较上一季度的5亿9600万新元下滑5%，净利润则较上一季度的9090万新元下跌39.8%。

    按业务部门划分，集团旗下新加坡综合度假胜地圣淘沙名胜世界 (RWS) 的第三季度博彩收入同比下跌21.7%至3亿1500万新元，去年同期为4亿零230万新元。

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    非博彩收入上涨1.5%至2亿5090万新元，去年同期为2亿4730万新元。集团表示，尽管酒店客房供应量减少，但该部分收入表现依然坚韧。

    经调整的息税折旧及摊销前利润 (Ebitda) 从2亿2270万新元下滑27.4%至1亿6180万新元。云顶新加坡表示，若以正常化的转码赢率计算，经调整的Ebitda本应增加约3600万新元。Ebitda从2025年第三季度的2亿零420万新元下跌22.8%，至2026年第三季度的1亿5770万新元。

    其他净开支从1850万新元收窄至410万新元，去年同期的开支中包括了1380万新元的金融资产公允价值损失。

    净利息收入从1790万新元下跌37.3%至1130万新元。税务开支从之前的3150万新元降至2130万新元。

    展望

    云顶新加坡表示，圣淘沙名胜世界正进入下一阶段的翻新工程，包括升级和重新定位其酒店组合，以及提升其博彩区、贵宾室、餐饮和客用空间。

    公司补充道，这些工程将限制其运营能力直至2027年。

    公司指出，随着圣淘沙名胜世界进入2026年最后一个季度，公司正专注于抓住年终旅游和节庆需求，同时继续推进整个度假胜地的翻新工程。

    集团也在继续加强其保费客户策略，通过提升业务发展和营销能力，并利用其名为Weave的生活服务产业群区域的一系列活动和新店开业来吸引客户。

    在业绩公布前，云顶新加坡股价周四收盘报0.61新元，下跌0.005新元，跌幅为0.8%。

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