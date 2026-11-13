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云顶新加坡第三季度利润下跌42.2%，股价跌至一年新低

疲软的保费博彩活动拖累了该综合度假村运营商的第三季度盈利

Jeanne Mah

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Published Fri, Nov 13, 2026 · 10:03 AM
    • 该集团旗下新加坡综合度假村圣淘沙名胜世界的博彩收入下跌21.7%至3.15亿新元。
    • 该集团旗下新加坡综合度假村圣淘沙名胜世界的博彩收入下跌21.7%至3.15亿新元。 照片来源：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 综合度假村运营商 云顶新加坡 (Genting Singapore) 公布截至9月30日的第三季度净利润下跌42.2%至5470万新元。消息公布次日，即周五（11月13日），该公司股价跌至一年新低。

    去年同期的净利润为9460万新元。

    截至上午9时01分，该股下跌5.2%至0.58新元，并在午间休市前扩大跌幅至0.570新元，跌幅达6.6%，创下一年来的最低水平。

    随后，该股收复部分失地，收盘报0.575新元，全天成交量超过8800万股，成交额达5070万新元。

    此次股价下跌是由于该公司于周四晚间公布了疲软的盈利。公司表示，业绩下滑归因于保费博彩活动的疲软，这与主要区域市场的趋势一致。

    该集团表示，9月份不利的转码赢率进一步冲击了营收。

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    该季度营收同比下降12.9%至5.661亿新元，而调整后息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 则下降27.4%至1.618亿新元。

    该集团旗下新加坡综合度假村圣淘沙名胜世界 (Resorts World Sentosa, RWS) 的博彩收入从去年同期的4.023亿新元下跌21.7%至3.15亿新元。

    相比之下，非博彩收入从2.473亿新元增长1.5%至2.509亿新元。该集团称，尽管酒店客房供应减少，但该项收入仍表现坚挺。

    云顶新加坡表示，若按标准化转码赢率持有额计算，其调整后EBITDA本应高出约3600万新元。

    该集团表示，RWS正在进入下一阶段的翻新计划，其中包括升级和重新定位其酒店组合，并改善博彩区、休息室、餐饮和客用空间。预计这些工程将在2027年之前限制其运营能力。

    该集团表示，对于2026年第四季度，其重点是抓住年终旅游和节日需求，同时继续推进度假村的整体翻新计划

    公司将继续加强其保费客户策略，具体措施包括提升业务发展和营销能力，并利用其名为Weave的生活服务产业群区域的一系列活动和新开业项目。

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