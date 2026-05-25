Geo Energy预计印尼集中商品出口管制的计划将“进一步明确”
该煤炭生产商表示，目前的运营和活动继续“照常”进行
- Geo Energy表示，尚未收到与印尼政府计划相关的任何官方通讯或指令。 图片来源：路透社
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 煤炭生产商 Geo Energy 周一（5月25日）在一份声明中表示，预计印尼政府集中商品出口管制的计划将“进一步明确”。
该集团指出，关于政府旨在改善国家关键资源行业并提高监管效率的计划，需要更多有关“实施框架、行政流程和文件要求”的细节。
公司董事认为，在相关机构和行业利益相关者对政策进行完善和落实期间，这一过渡期可能需要时间才能“完全成形”并得以实施。
Geo Energy表示，由于其基本面依然“强劲”，公司目前的生产、物流、客户关系和出口活动继续“照常”进行。
该公司尚未收到与此事相关的任何官方通讯或指令，并将继续密切关注事态发展，同时酌情与有关当局和利益相关者进行沟通。
Geo Energy补充称，若此事有任何进一步发展，公司将发布进一步的公告。
Asean Intelligence
Get insights into businesses across South-east AsiaGet the free report
在消息公布前的周五，该公司股价收盘持平于0.50新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Why China is tightening controls on overseas stock trading
Xi Jinping has just rewritten the rules of US-China rivalry
‘Even a CEO’s job can be replaced by AI’: DBS CEO Tan Su Shan bets big on agentic AI
‘Whole deck of cards just toppled’: FoodXervices’ Nichol Ng on how a 92-year-old family business unravelled – and what’s next