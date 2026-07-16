集益资源新基础设施业务有望每年提振Ebitda高达3.5亿美元

新投入运营的Marga Bara Jaya综合部门标志着公司在煤炭开采业务之外开辟了新的盈利来源

集益资源执行主席兼首席执行官Charles Antonny Melati表示，该基础设施部门“建立了一条综合物流走廊，为煤炭产品的高效运输提供支持”。 图片来源：GEO ENERGY RESOURCES

（新加坡）印度尼西亚煤炭生产商 集益资源 (Geo Energy Resources) 表示，其新投入运营的Marga Bara Jaya (MBJ) 综合基础设施部门未来每年有望增加高达约3.5亿美元的息税折旧及摊销前利润 (Ebitda)。

公司在周四（7月16日）提交给交易所的文件中表示，该基础设施项目标志着集团在煤炭开采业务之外开辟了新的盈利来源，也正值集益资源向综合性矿业、基础设施和物流公司转型之际。

MBJ在南苏门答腊经营公路和码头基础设施业务，为国内和出口市场提供煤炭物流服务。

此前，集益资源在五月同意与瑞士私人大宗商品投资公司Resource Invest (ResInvest) 签署一份投资意向书，后者将以15亿美元的估值对MBJ进行投资。

根据拟议的投资方案，ResInvest可通过收购现有股份或认购新股的方式直接投资MBJ，或通过MBJ的母公司进行间接投资。双方计划在2026年第三季度进行首笔投资，剩余投资预计在2027年第一季度完成。

该交易还涉及集益资源与ResInvest Commodities (RIC) 成立一家新的煤炭营销合资企业。RIC是ResInvest的子公司，目前是集益资源旗下Triaryani煤矿的煤炭承购商。

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强大的商业定位

周四，集益资源利用MBJ的基础设施开始了首次装载作业，为一个国内客户装载了约5万吨来自Triaryani煤矿的煤炭。该批货物价值约320万美元。

集益资源执行主席兼首席执行官Charles Antonny Melati表示，此举“建立了一条综合物流走廊，为煤炭产品高效运输至国内和国际市场提供支持”。

他补充道：“随着MBJ逐步实现全面运营，其规模和综合能力有望释放巨大的运营效率，扩大盈利潜力，并通过第三方基础设施服务创造新的收入来源。”

集益资源还指出，随着Triaryani煤矿规模的扩大，该基础设施将降低其物流成本。公司表示，一旦Triaryani达到满负荷生产，MBJ基础设施带来的成本节约每年可为集团的Ebitda贡献高达1亿美元。

除了支持自身的采矿业务，MBJ还有望通过向第三方矿商提供物流服务来产生额外的经常性收入。

集益资源表示，当MBJ达到每年约5000万吨的目标吞吐量时，出租多余的运输和码头能力每年可贡献高达2.5亿美元的Ebitda。

集益资源表示，这反映了该基础设施的规模、成本优势和强大的商业定位。

随着MBJ投入运营，集团的目标是到2026年下半年，煤炭销量将翻一番以上，达到约800万吨。该公司今年上半年售出了约360万吨煤炭。

周四，集益资源的股价平收于0.555新元。