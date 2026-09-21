Marsh调查：地缘政治仍是首要风险；更多投资者寻求增加现金配置

大型资产所有者亦在增加基础设施持仓，并对私募市场更为挑剔

Marsh多元资产主管 Cameron Systermans 表示，地缘政治和通胀风险仍是投资者关注的重点领域。 图片来源：MARSH

专业服务公司 Marsh 发布的《2026年全球资产所有者晴雨表》调查发现，在全球波动加剧的背景下，大型资产所有者正转向现金、基础设施和新兴市场，而地缘政治仍是这些投资者面临的首要风险。

除了地缘政治因素，这些投资者也在调整投资组合，以应对持续的通货膨胀和不断变化的机遇。

Marsh 全球金融机构主管 Amit Popat 表示，在参与 Marsh 调查的投资者中，超过四分之三的人将地缘经济风险列为首要风险。

他在接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示，他们的应对策略是增加现金敞口，“这在未知的环境中提供了一个防御性元素”。

他补充说，现金也为这些投资者提供了利用新出现机遇的选择。

Marsh 的调查发现，资产类别规划中最显著的同比变化体现在现金上；38%的受访者计划在下一年增加现金配置，这一比例高于2025年的9%。

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该调查在6月至7月间通过在线问卷方式进行，收集了430家全球资产所有者的观点，他们管理的总资产超过5万亿美元。调查询问了他们在全球波动环境下如何制定投资组合决策。

受访者包括机构和财富管理集团，其中28%位于亚太地区。

私募市场与选择性

除了增加现金敞口外，超过半数的受访资产所有者表示，他们计划在未来12个月内增加对基础设施的投资配置；41%的受访者表示计划增加对通胀挂钩资产的配置。

报告援引一家健康基金会首席投资官的观点称，美国在基础设施项目上，特别是能源领域，存在严重投资不足。这现在被视为一个投资机遇，能够提供长期收入、参与经济和数字化发展的机会，并开辟了通往能源和转型投资的途径。

谈及通胀这一投资者关注的另一关键因素，Marsh多元资产主管 Cameron Systermans 在同一次采访中表示：“人们意识到，当国债收益率可能上升时，其他资产类别可能会承压。”

不过，他补充说，美联储本周的加息增强了投资者对国债市场的信心，也让他们更相信美联储会坚守其独立行动的职责，将通胀率降回2%的目标水平。

投资者关注的另一个关键资产领域是私募市场，96%的投资者表示增加了对私募市场的配置，这一比例高于2025年的80%。

然而，Marsh表示，由于估值原因，投资者正变得更具选择性。

对私募债和私募股权的兴趣已较去年水平降温，仅有略多于三分之一（34%）的资产所有者计划在今年增加私募债持仓，而2025年这一比例为48%。

Systermans 在谈到投资者选择性增强时表示：“私募股权的退出一直很缓慢，并出现了积压。因此，如果投资者从往期基金中收回资金的速度变慢，那么他们承诺投资新基金的动力或需求就会减少。”

新兴市场股票是另一大焦点

调查还发现，新兴市场股票正获得增长势头，47%的受访者希望增加对该资产类别的配置。

Popat 表示，预计投资者将削减对美国和英国股票的配置，转而投向新兴市场。

Systermans 说：“投资者非常清楚其投资组合因美国资产敞口过高而面临的集中度风险，（现在希望）拓宽投资组合以摆脱这种局面。”

“亚洲是推动这部分新兴市场配置的核心驱动力。近几个月来，由于韩国和台湾等市场表现非常强劲，投资更为集中于这些地区。”

他表示，该领域的股票是 Marsh 超配的一个领域，因为人工智能（AI）的普及以及对训练模型和数据中心的需求，带来了强劲的盈利增长。

所涉及的资本支出支持了美国的增长，但大部分硬件——尤其是芯片——来自亚洲，特别是台湾和韩国。

他表示：“目前的大部分增长……来自那些与AI相关的公司。”他补充说，随着AI的更广泛应用，盈利增长应会从直接的AI概念股扩大到普通商品和服务公司。

地缘政治风险

尽管很难预测接下来会发生什么，但建议投资者重点关注并理解那些将影响增长、经济和企业盈利前景的因素。

Systermans 表示：“地缘政治因素在过去几年确实显著增加。今年主要关乎中东紧张局势；去年则是贸易政策，尽管后者的影响也并未真正（放缓）。”

“我们无法确切知道将会发生什么，但必须确保自己能够抵御可能发生的潜在冲击。”