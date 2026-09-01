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GetGo推出开往马来西亚的跨境租车服务

用户可通过应用程序预订车辆，并在最近的停车场取车

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Chloe Lim

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Published Tue, Sep 1, 2026 · 07:00 AM
    • 使用GetGo的租赁服务，无论用户在马来西亚半岛驾驶多远，都不会产生任何里程费。
    • 使用GetGo的租赁服务，无论用户在马来西亚半岛驾驶多远，都不会产生任何里程费。 图片：GETGO

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】共享汽车平台GetGo于周二（9月1日）宣布，用户现可通过其移动应用程序的一项新功能，租车开往马来西亚。

    这标志着GetGo首次涉足跨境出行服务，允许用户驾驶其车辆从新加坡进入马来西亚。

    传统租车服务通常要求用户支付押金，并在指定的租赁地点取还车辆。

    GetGo表示，其服务免去了这些要求，用户可通过应用程序预订车辆，并在离自己最近的停车场取车。

    此外，无论用户在马来西亚半岛行驶多远，都不会产生任何里程费。

    GetGo表示：“跨境附加费根据车辆类别和出行日期设有上限，让用户在GetGo应用程序中确认预订前，就能清楚看到需要支付的费用。”

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    用户还可通过碰撞损害豁免协议（Collision Damage Waiver, CDW）和增强型CDW保障选项，为跨境驾驶增添一层额外的财务保护。

    他们还可以在预订时添加一名预先登记的协驾司机，以便在同一份保险保障下，由两名受保司机分担驾驶。

    此项服务的推出，正值柔佛-新加坡捷运系统（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link）预计于2027年1月启用之前。

    GetGo在新加坡的1700多个地点，共运营着超过3000辆汽车。

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