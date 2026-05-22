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GIC支持的共享办公公司JustCo主板上市首日表现平淡，开盘价较IPO价格下跌9.6%

其3210万股献售股获3.4倍超额认购

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Therese Soh

Therese Soh

Published Fri, May 22, 2026 · 10:02 AM
    • JustCo获得九位基石投资者的承诺，他们合计认购了7430万股。
    • JustCo获得九位基石投资者的承诺，他们合计认购了7430万股。 照片来源：BT资料图

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    【新加坡】灵活办公空间运营商JustCo于周五（5月22日）在主板市场平淡亮相，开盘价低于其首次公开募股（IPO）价格。

    截至上午9时，该股开盘报0.85新元，较每股0.94新元的IPO价格下跌9.6%（即0.09新元），成交量约一百万股。

    截至上午9时33分，该股报0.855新元，成交量达190万股，股价仍下跌9%（即0.085新元）。

    在此次平淡的首秀之前，其IPO发行的3210万股献售股获得了3.4倍的超额认购。

    此次发行包括国际发售部分，即向新加坡的机构及其他投资者，以及美国以外的外国机构和特选投资者配售2580万股。

    国际发售部分获得了3.6倍的超额认购，相当于9190万新元的需求。

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    与此同时，新加坡公开发售部分包括630万股献售股，共收到1069份有效申请，认购近1700万股。这相当于收到了约1590万新元的认购金额，认购率为2.7倍。

    在本次发行之外，JustCo还获得了九位基石投资者的承诺，他们合计认购了7430万股基石股份。这部分股份占发行后总股本的70%。

    这些基石投资者包括 Avanda Investment Management、JP Morgan Asset Management (Singapore)、Amova Asset Management Asia 和 Fullerton Fund Management。

    加上已锁定的6980万新元基石投资承诺，此次发行总共筹集了约1亿新元。

    JustCo执行主席兼首席执行官 Kong Wan Sing 表示，IPO的结果反映了市场对JustCo业务的信心。

    Kong 表示，公司目前正处于一个“拐点”，已在其运营的市场中站稳脚跟，并建立了“强大的财务状况”。

    “我们打算执行一个精心规划的战略扩张计划。作为一家上市公司开启新篇章之际，我们将继续专注于增长，并为我们的会员、合作伙伴和股东创造长期价值。”

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