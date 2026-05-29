GIC支持的Coda Payments获得新加坡金融管理局 (金管局) 主要支付机构牌照
- 在此之前，该公司已于2024年底获得监管机构的原则性批准。
【新加坡】由GIC支持的支付公司 Coda Payments 周五（5月29日）宣布，已获得新加坡金融管理局 (金管局) 颁发的主要支付机构牌照。
在此之前，该公司已于2024年底获得监管机构的原则性批准。
根据新加坡的《支付服务法》，该正式牌照允许 Coda 的新加坡实体 Coda Payments 继续提供关键服务，包括商户收单、国内汇款和跨境汇款。
该牌照的持有者可进行多项交易，且不受特定交易量或浮动资金的阈值限制。
Coda 首席执行官 Shane Happach 表示：“在新加坡获得主要支付机构牌照一直是 Coda 的长期目标，也是我们发展成为全球性支付企业的重要一步。”
他补充道：“新加坡将继续在我们的增长、治理和长期战略中扮演核心角色。”
这家支付解决方案提供商成立于2011年，总部位于新加坡，为客户提供渠道、平台和支付等解决方案。
其客户包括 Riot Games、Activision 和 Electronic Arts 等游戏行业巨头。
