受毛棕榈油价格上涨提振，金光农业资源上半年净利增长4.4%至1.672亿美元

截至6月30日的六个月，营收增长7.3%至66亿美元。

【新加坡】金光农业资源 (Golden Agri-Resources) 公布2026财年上半年净利为1.672亿美元，较去年同期的1.603亿美元增长4.4%。

该公司在周五（8月14日）表示，这主要得益于借贷成本下降和外汇收益的支撑。

在国际毛棕榈油（CPO）价格上涨和销量增加的推动下，截至6月30日的六个月，公司营收从去年同期的62亿美元增至66亿美元，增幅为7.3%。

上半年，毛棕榈油离岸价（FOB）均价为每吨1178美元，较去年同期的每吨1090美元上涨了8.1%。

由于借贷成本减少，净财务费用从之前的8210万美元降至6920万美元，这也对净利润起到了支撑作用。

该集团上半年录得3180万美元的净外汇收益，扭转了去年同期2390万美元的净外汇亏损。该公司称，这主要是由于美元兑印尼盾走强，带来了未实现的换算收益。

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然而，由于产量下降和行政费用增加部分抵消了毛棕榈油价格上涨的积极影响，集团的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）从5.663亿美元下降1.9%至5.556亿美元。

鲜果串产量从436万吨降至423万吨，而棕榈产品总产量则持平于132万吨。

上半年每股收益为0.0132美元，高于去年同期的0.0126美元。

本半年度未宣布派发股息，与去年同期相同。公司指出，通常会在下半年检讨股息分配事宜。

展望未来，金光农业资源表示，在地缘政治紧张、宏观经济逆风和天气模式变化的影响下，全球植物油市场依然动荡。

该公司补充说，然而，由于种植面积扩张有限带来的结构性供应限制、食品和油脂化学品需求的持续增长，以及生物燃料强制掺混政策的扩大，毛棕榈油价格仍受到支撑。

在业绩公布前， 金光农业资源 的股价在周五中午持平于0.285新元。