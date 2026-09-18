高盛首次覆盖新科工程；股价上涨5%

这家科技、国防和工程集团的股价在过去一个月下跌了8.6%

【新加坡】继高盛公司 (Goldman Sachs) 首次覆盖新科工程 (ST Engineering) 集团，并给予“买入”评级和13.20新元的12个月目标价后，该集团股价于周五（9月18日）早盘上涨5%。

该股开盘两分钟内上涨0.51新元或5%，触及10.70新元，但随后回吐部分涨幅，截至午盘报10.56新元，上涨0.37新元或3.6%。

在此次反弹之前，该股经历了一个月的下跌，从8月18日的11.15新元跌至9月17日的10.19新元，跌幅达8.6%。

高盛分析师设定的目标价意味着该股较9月17日的收盘价有29.5%的上涨空间。他们预测，从2025年到2029年，公司净利润的复合年增长率（CAGR）将达到20%，总额达17亿新元。这一预测显著超过了新科工程自身13%的长期指引和Bloomberg普遍预测的15%。

高盛的看涨立场与Morningstar周四发布的报告形成对比。Morningstar维持该股“持有”评级，目标价为11.10新元，理由是尽管国际前景强劲，但国防合同的斩获却出现滞后。

根据Bloomberg追踪的12位分析师的数据，该股的普遍目标价为11.77新元。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

高盛强调了新科工程的三大核心增长动力：商用航空航天产能扩张、国际国防业务激增以及运营成本效益的提升。

商用与国防业务的提振

在商用航空航天领域，高盛预测到2029年底，该业务的营收复合年增长率（CAGR）将达到13%，息税前利润的复合年增长率将达到18%。

全球飞机交付延迟已造成超过5000架飞机的缺口，将在役机队的平均机龄推至约15年的创纪录高位，从而推动了大量维修需求。

为抓住这一需求，新科工程正在将其在新加坡的CFM56和CFM Leap飞机发动机维护、修理和大修（MRO）能力翻倍，目标是到2027年每年处理超过300次进厂维修。

作为亚洲地区在中国以外唯一的Leap发动机“顶级MRO供应商”，该集团在全球供应瓶颈的背景下，能够优先获得关键零部件。

在国防业务方面，分析师预计，虽然国内收入将随着新加坡的国防开支（约占国内生产总值的3%）以4.8%的复合年增长率稳定增长，但从2025年到2029年，其国际国防收入将以62%的复合年增长率飙升。

高盛表示，这可能使新科工程的国际国防业务贡献占其国防总收入的比例从目前的10%扩大到2029年的30%。

推动海外需求的因素包括欧洲的国防能力缺口和中东冲突。高盛指出，新科工程的订单覆盖年限为2.3年，低于全球同行的3.3年和欧洲同行的4.4年，这表明公司拥有可用产能来承接溢出订单。

报告补充说，其利用与本地合作伙伴进行技术转让的轻资产扩张模式，既节省了资本，又能带来更高的营业利润率。

分析师表示，受截至2029年超过10亿新元的累计成本节约目标以及卫星通信（satcom）成本降低的提振，集团的营业利润率也可能从2025年的9.6%扩大到2029年的11.5%。

Morningstar持谨慎态度

Morningstar亚洲股票研究总监Lorraine Tan采取了更为保守的立场，她表示该股以2026年预期收益的32倍计算，估值合理。

她警告称，尽管国际国防合同的斩获已达到目标，但国内国防订单似乎低于预期，并预计在2025年激增72%后，将恢复到5%至6%的年增长正常水平。

Tan还指出了运营上的限制，她提到客机改货机业务可能会因可用机源供应紧张而受限，这可能降低机库的利用率。

此外，新科工程的卫星通信（satcom）子公司iDirect缺乏经济护城河，并持续面临来自Starlink等低地球轨道卫星竞争对手的市场份额侵蚀。

Morningstar补充说，持续的供应链成本通胀可能会减缓预期的成本削减计划，而任何全球经济放缓都可能延迟其城市解决方案部门智慧城市合同的推行。