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Gordon Tang旗下Acrophyte信托因暂停派息股价暴跌14.3%

该酒店信托上半年可分配收入下滑35.8%至180万美元；派息暂停至2028年下半年

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Aug 6, 2026 · 10:28 AM
    • 位于北卡罗来纳州莫里斯维尔的Hyatt House酒店，是Acrophyte酒店信托旗下的产业。该合订信托上半年收入同比下降2.6%，至7610万美元。
    • 位于北卡罗来纳州莫里斯维尔的Hyatt House酒店，是Acrophyte酒店信托旗下的产业。该合订信托上半年收入同比下降2.6%，至7610万美元。 图片来源：AHT

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    【新加坡】 Acrophyte酒店信托 (AHT) 因上半年业绩不佳，其管理人在周四（8月6日）宣布将暂停派息，导致该信托股价大跌。

    该信托在截至6月30日的六个月里，录得可分配收入180万美元，与去年同期的280万美元相比，同比下降35.8%。

    管理人指出，由于“合订集团存在庞大的资本需求且融资能力有限”，将从上半年起至2028年下半年暂停向其合订证券持有人派息。

    他们补充道：“若情况允许，可能会提前恢复派息。”

    投资者对这一消息反应迅速，推动该合订证券单位价格下跌14.3%或0.033美元，收于0.197美元。约有340万单位易手。

    在今年前六个月，该信托的收入同比下降2.6%至7610万美元，去年同期为7810万美元。

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    同期，净房地产收入也从去年同期的1800万美元下降了6.1%，至1690万美元。

    营业利润从2670万美元下滑5.9%至2510万美元。

    该信托的管理人表示，其不断增加的资本支出主要源于翻新工程和持续的投资组合维护。

    “为了在冠病大流行期间保持流动性，翻新工程被推迟，导致了大量积压的资本支出。”

    管理人估计，在2025财年至2027财年期间，需要约1亿新元的资本支出，其中2025财年将支出3050万美元。预计2026财年和2027财年将分别需要约2660万美元和4500万美元。

    目前，由于美国贸易和移民政策的变化以及持续的地缘政治冲突，导致进口材料和劳动力成本上涨，其预计资本支出有所增加。

    与此同时，该信托的管理人指出，为资本支出提供资金的债务空间有限，并且不建议承担额外债务。

    这是因为截至6月30日，AHT的总杠杆率为43.2%，已接近信托50%的负债率上限。因此，其投资组合的任何进一步向下重估都可能导致突破此上限。

    此外，其平均债务成本为每年6.1%，这超过了基于当前单位价格和2025财年派息计算得出的派息收益率。

    一份提交给交易所的文件指出：“任何进一步通过债务融资的资本支出都将稀释可分配收入。”

    其加权平均债务到期期限也仅为0.8年，利息覆盖率为1.6倍。

    Acrophyte（包括Acrophyte资产管理公司及其相关实体）由新加坡房地产大亨Gordon Tang及其妻子Celine Tang控制。

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