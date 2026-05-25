KPMG：尽管投资不断增加，但治理和劳动力差距阻碍了企业对人工智能的采用

一个新的卓越中心将帮助企业「将人工智能打造为值得信赖的企业级资产」

（从左至右）新加坡KPMG的Gerry Chng、Lyon Poh和Lee Sze Yeng；数码发展及新闻部政务部长Jasmin Lau；以及经济发展局 (经发局) 的Jermaine Loy出席人工智能卓越中心的启动仪式。 图片来源：新加坡KPMG

【新加坡】KPMG的《2025年全球CEO展望》调查显示，尽管超过七成的首席执行官将人工智能列为首要投资重点，但许多公司在扩大采用规模方面仍面临挑战。

调查结果凸显，随着企业从早期试验阶段迈向大规模人工智能部署，其雄心壮志与可持续的企业影响力之间的差距正日益扩大。

企业最常提及的因素包括治理、数据准备情况和劳动力能力方面的差距。

为解决这些问题，在经济发展局 (经发局) 的支持下，新加坡KPMG于周一（5月25日）启动了“可信人工智能卓越中心”（Trusted Artificial Intelligence Centre of Excellence，简称AI CoE），旨在帮助各机构负责任地采用和扩展人工智能。

该中心定位为一个专门的能力中心，旨在帮助各机构“将人工智能打造为值得信赖的企业级资产”。

KPMG在一份声明中表示，该中心还旨在通过“汇集商界、学术界和公共部门”，巩固新加坡作为可信人工智能创新与部署全球枢纽的地位。

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新加坡KPMG管理合伙人Lee Sze Yeng表示，该中心将帮助企业识别能力差距，并开发符合国际标准的人工智能系统。

她表示：“我们正与企业合作，严格评估其现状，弥补关键差距，并建立不仅在本地，而且在对其增长最关键的市场中都值得信赖的人工智能。”

数码发展及新闻部政务部长Jasmin Lau在启动仪式上发言时表示，信任是人工智能驱动经济的“核心驱动力”。

“如果没有信任，人工智能的应用将会停滞，这并非因为技术尚未成熟，而是因为我们的人民尚未准备好。”

她补充说，随着企业跨境部署人工智能系统，市场对可信、独立的人工智能保障服务的需求日益增长。在此背景下，新加坡的目标是将其自身及其企业定位为可信人工智能的区域标杆。

为扩大部署提供支持

新加坡KPMG还在周一推出了其“可信人工智能保障框架”，这是一种旨在帮助企业评估和扩展人工智能部署的评估方法。

鉴于企业在采用人工智能过程中对信任和问责制的担忧日益加剧，该框架应运而生。它旨在通过加强治理、劳动力能力和基础设施准备，帮助企业从“孤立的试点项目”过渡到全企业范围的部署。

人工智能卓越中心（AI CoE）初期的重点领域包括金融服务、制造业产业群、医疗保健和房地产等行业，以及财务、治理和运营等职能领域。

经济发展局 (经发局) 局长Jermaine Loy表示，该中心将“使各行各业的企业……能够充满信心地扩大人工智能的应用规模”。

他补充道：“与此同时，这也通过建立企业能力和提升劳动力对人工智能采用的准备度，加强了新加坡日益增长的人工智能生态系统。”

领导力是关键一环

在周一的启动仪式上，一场题为“坦诚对话：人工智能转型与新加坡机遇”的专题讨论会举行，行业领袖们强调了领导层的准备度和人工智能素养对于成功采用人工智能的重要性。

资讯通信媒体发展局企业转型与创新部助理局长Johnson Poh表示，领导团队必须了解人工智能如何重塑工作流程并带来新的风险，才能成功地将该技术融入整个组织。

DBS企业及中小企业银行部董事总经理兼主管Chen Ze Ling表示，企业的规模并不像其人工智能准备度和素养水平那么重要。

他指出：“为了建立对人工智能工具的信心，我们必须在整个组织内建立人工智能素养。”他补充说，企业在决定是否进行人工智能投资之前，应首先专注于明确其试图解决的问题。