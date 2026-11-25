这家超级应用旗下的三家数字银行目前共拥有900万个银行账户。

Grab总裁兼首席运营官Alex Hungate表示，人工智能已帮助Grab识别出传统信贷模型可能无法发现的细分市场中的借款人。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】随着Grab在东南亚加大贷款业务力度，该公司为其金融服务部门GrabFin制定了宏伟计划，目标是到2028年实现5亿美元的息税折旧摊销前利润（Ebitda）。

公司总裁兼首席运营官Alex Hungate表示，对Grab而言，金融服务不仅仅是一项独立业务——随着越来越多的人使用其信贷和支付系统，他们也倾向于更多地使用Grab的其他服务。

Grab最初在其司机群体中观察到这一现象，发现那些从平台借款的司机往往会完成更多的接载服务。

新的GXS信用卡是另一个佐证，该卡在Grab生态系统中使用时可提供更多现金返还。在这张信用卡推出后，持卡人对Grab服务的使用量增加了40%。

Hungate说：“（金融服务）实际上是数据飞轮的关键部分，它推动了我们市场的成功和增长。”

在其最新的第三季度财务业绩中，金融服务部门的Ebitda首次转正，录得1200万美元。营收从去年同期的9000万美元飙升124%，达到2.01亿美元。

这一增长主要由贷款业务推动，尤其是在新兴市场。在这些市场，征信机构缺乏大部分人口的数据，限制了他们获得贷款和其他银行服务的机会。

Hungate说，这正是Grab可以发挥作用的地方。Grab每天从客户、商家、司机和乘客的交易中收集约3 PB（petabytes）的数据，从而提供适合个人信用状况的贷款。

“这些数据点大多是非传统的，是银行无法看到的。通过使用人工智能来解读这些数据，我们实际上可以在个人没有征信记录的情况下，评估他们的信用价值。”

贷款业务的驱动力

根据咨询公司Momentum Works的一份报告，向东南亚服务不足的群体提供信贷是一个关键机遇。预计到2026年上半年末，该地区的数字贷款规模将达到198亿美元。

Hungate指出，在不确定时期，向服务不足的群体提供贷款尤为重要，因为传统金融机构通常会收紧贷款。

对于这些无法从其他渠道获得贷款的借款人来说，另一个好处是，当他们通过GrabFin获得贷款后，他们的信息就会被录入征信机构。

Hungate说：“这样，在他们今后的生活中，他们就能像我们其他人一样获得贷款资格。”

人工智能是Grab贷款增长势头的一大驱动力。截至9月底，其贷款总额达到27亿美元，高于去年同期的9亿美元。不良贷款率为2.6%。

Hungate说，人工智能吸收和处理数据的速度与体量，为GrabFin的信用建模提供了帮助。GrabFin拥有约20万个不同的借款人群体，这超出了人力甚至一些机器学习模型的处理能力。

他表示，这有助于发现那些即使在当前宏观经济不确定的情况下，也可能成为负责任借款人的潜在客户群体。同样，这些信用模型也能识别出那些比传统模型所显示的财务压力更大的群体。

Hungate评论道，借助人工智能，有潜力创造出“一套比我们过去见过的任何建模技术都更精确、更个性化的贷款结果”。

他补充说，在新兴市场贷款业务中，正确定价对于在风险和回报之间取得平衡尤为重要。对于可能有较高违约率的群体，利率就会更高；反之，对于违约可能性较低的群体，利率则会更低。

对人工智能的进一步依赖，促使Grab决定收购区域性的“先买后付”平台Atome。如果收购成功，Grab将获得经过十年数据和亏损经验学习和优化的信用模型，以微调其对消费者的贷款业务。

除了模型之外，通过将Atome作为支付选项的线下零售商，Grab将获得更多的分销点。这不仅有可能极大地促进对其自有消费用户的贷款业务（目前其1.38亿年度用户中只有1%曾申请贷款），还能降低融资成本。

Hungate说：“将Grab和Atome的贷款需求结合起来，意味着当我们在与银行就授信额度进行谈判时，我们将处于更有利的地位。”

数字银行的优势

Grab发现，将金融服务嵌入其主应用中，用户无需切换到其他应用即可轻松使用。GrabFin旗下的数字银行——新加坡的GXS Bank、马来西亚的GX Bank和印度尼西亚的Superbank——都从中受益。

Hungate说：“我们的银行业务仅开展了三年，就已拥有900万名存款的银行账户持有人。”

在利率持续高企、资本成本不断上升的背景下，这些银行账户正变得至关重要。

与此同时，Grab也在寻求其银行业务资本配置的灵活性。

Grab的GX Bank已被注入GXS Bank，此举自2025年6月起生效。这一法律结构允许资本和资源被重新分配给回报率最高的银行。这意味着，GXS在新加坡的存款可以用来为GX在马来西亚的贷款提供资金。

Hungate说：“这样一来，资本就不会被困在一个国家，我们可以在不同国家之间进行调动。”

在亚细安（ASEAN），菲律宾数字银行的表现一直很亮眼，其中Tonik和MariBank Philippines在过去两年内已实现盈亏平衡。

Grab目前在菲律宾没有数字银行，但Atome拥有在这个群岛国家的数字银行牌照。

Hungate说：“因此，如果这笔交易获批，我们实际上也将在菲律宾获得一张银行牌照。”

尽管Hungate对金融服务的增长持乐观态度，但当前的宏观经济环境仍然是Grab必须应对的挑战。他强调了地缘政治紧张局势、高昂的燃料成本和通货膨胀等关键领域。

到目前为止，Grab在经济低迷时期的表现优于大市，甚至在当前燃料价格高企的环境下也实现了盈利。但Hungate强调，公司在未来12个月需要保持警惕，因为即使中东的敌对局势明天就结束，燃料价格也不太可能回到以前的水平。

他说：“我认为，无论从哪个角度看，未来12个月从宏观角度来看仍将充满挑战。”