Grab拟将自动驾驶车队增至50辆，并计划扩展至榜鹅以外地区

公司也正准备在该地区推出按需、点对点的自动驾驶出行服务

Grab的自动驾驶车队已在新加坡道路上累计行驶超过11万公里，并为超过12,000名独立乘客提供了服务。 照片：GRAB

【新加坡】Grab将在未来六个月内，将其在新加坡的自动驾驶车队规模从目前的10辆扩大至50辆。公司正准备扩大在榜鹅（Punggol）的运营范围，并最终扩展至本岛其他地区。

这家电召载客公司于周一（9月14日）表示，将服务扩展至榜鹅以外地区须获得监管部门的批准。其目前的车队由10辆WeRide GXR组成，这是由中国自动驾驶技术公司WeRide开发的一款自动驾驶车型。

Grab也正准备在榜鹅的指定地点推出按需、点对点的服务，并计划在未来几个月内增加更多服务点。

该公司曾在7月宣布，这项服务将允许乘客预订一辆专属的自动驾驶汽车，在接载点和下车点之间直接行驶，而不是遵循现有穿梭巴士服务的固定循环路线。

公司当时表示，该服务将于2026年第四季度逐步向公众开放，并采用商业收费标准。

Grab的自动驾驶车队目前已在新加坡道路上累计行驶超过11万公里，并为超过12,000名独立乘客提供了服务。在接受调查的乘客中，约有99%表示会推荐这项服务，同时已有超过1000人加入等候名单，希望体验新的自动驾驶服务。

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这些最新数据高于7月份公布的约9万公里行驶里程和超过9000名独立乘客的记录。

Grab也正在探讨将新加坡打造成为其自动驾驶汽车本地化和部署的区域卓越中心的可能性。公司表示，此举可能在工程、设计和运营等领域创造数百个新职位。

Grab的培训部门GrabAcademy与WeRide至今已认证了30名安全操作员，其中六人还获得了远程操作员认证。

此次扩张是Grab长期目标的一部分，该目标是到2030年在整个东南亚部署数千辆自动驾驶汽车。公司正在推行一项“混合出行策略”，即让自动驾驶汽车与其人类司机网络并行运营。