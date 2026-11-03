Grab公布第三季度利润增长5%至1800万美元，并上调全年业绩指引

金融服务部门经调整后的Ebitda在第三季度首次实现盈利。 照片：商业时报资料

[新加坡] Grab于周二（11月3日）宣布，其2026年第三季度盈利从2025年第三季度的1700万美元增至1800万美元，增幅为5%。

2026年第三季度的营收也从去年同期的8.73亿美元增至11亿美元，增幅为27%。

受所有业务部门营收增长的推动，本季度营业利润从之前的2700万美元增至1.08亿美元，增幅达297%。然而，营收成本和金融资产净减值损失的增加部分抵消了这一增长。

Grab首席执行官兼联合创始人Anthony Tan表示：“尽管本区域面临高油价和宏观经济逆风，但本季度我们平台上的月度交易用户数仍达到了创纪录的5700万。”

各业务部门表现

外卖业务营收从2025年第三季度的4.65亿美元增至2026年第三季度的5.61亿美元，增幅为21%。这主要得益于食品和杂货的商品交易总额（GMV）从2025年第三季度的37亿美元扩大至2026年第三季度的45亿美元，以及广告业务变现能力的提高。

Grab首席运营官Alex Hungate表示，其忠诚度计划GrabUnlimited的用户贡献了外卖业务GMV的35%，且交易频率比非订阅用户高出约三倍。

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他补充道：“这个忠诚且高频的用户群是我们拓展邻近零售业务的天然跳板。”

出行业务营收从去年同期的3.17亿美元增至本季度的3.49亿美元，增幅为10%。该增长得益于GMV、月度交易用户和交易量的增加。

金融服务营收从2025年第三季度的9000万美元飙升至2026年第三季度的2.01亿美元，增幅达124%。这主要归功于GrabFin和数字银行业务贷款的增加，其中包括6月份对印尼Superbank的合并，以及在本季度初对Stash的收购。

金融服务部门的调整后息税折旧摊销前利润（Ebitda）在2026年第三季度首次转正，实现利润1200万美元，而2025年同期则为亏损2800万美元。

Hungate表示，GXS信用卡用户在首次交易后，其交易频率和支出增加了超过25%。在印尼，截至9月底，Superbank已为850万客户提供服务，同比增长73%，其贷款组合在Grab业务量的推动下增长了265%。

他补充道：“在马来西亚，GXBank的FlexiCredit贷款发放额同比增长了169%，因为它触达了Grab应用内的用户。我们在整个生态系统中看到的数据，提升了我们的贷款风险评估能力。”

2026年第三季度，总贷款发放额增长115%，达到19亿美元。总贷款组合从2025年第三季度的9.03亿美元增至2026年第三季度的27亿美元，增幅达200%。截至2026年9月底，不良贷款率为2.6%。

Hungate表示，Grab以经贷款风险调整后的利润率为基础来衡量贷款。他补充说，该利润率在2026年第三季度为7%，预计将达到10%至12%。

Hungate表示，贷款组合的结构正在向Grab的数字银行倾斜，这些银行的资金来自低成本存款。增长最快的贷款产品拨备最高，因为Grab在放款时就将其存入国库。

他补充道：“随着利息收入相对于这些国库的增加，我们预计拨备将正常化，利润率也将上升。”

Hungate表示，Grab拟议收购Atome将进一步推进这一战略。Atome将提供一个需要多年才能建立的消费者借贷规模、一个拥有超过3万家商户的成熟网络以及一个经过验证的风险评估引擎。即使在收购的背景下，两家公司仍在继续合作。

Hungate说：“10月份，我们在印尼启动了与Atome的合伙业务，将其现金借贷能力嵌入Grab平台。我们正迅速行动，共同开发更多产品。”

截至2026年9月底，GXS Bank、GXBank和Superbank的客户存款总额达到27亿美元。

由于台湾公平交易委员会否决了其收购foodpanda台湾的提议，Grab将承担6000万美元的分手费。该笔费用对2026年的业绩指引没有影响。

基于这些业绩，该公司正在上调2026年全年业绩指引。营收指引上调至41.5亿至42亿美元之间，增长率为23%至25%。此前，Grab对2026年营收的指引为41亿至41.5亿美元，增长率为22%至23%。

2026年的调整后Ebitda目前预测将在7.9亿至8亿美元之间，增长率为58%至60%。这高于早前指引的7.2亿至7.4亿美元（增长率为44%至48%）。