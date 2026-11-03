The Business Times
business-time-50

Grab公布第三季度利润增长5%至1800万美元，并上调全年业绩指引

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Tue, Nov 3, 2026 · 07:58 AM
    • 金融服务部门经调整后的Ebitda在第三季度首次实现盈利。
    • 金融服务部门经调整后的Ebitda在第三季度首次实现盈利。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] Grab于周二（11月3日）宣布，其2026年第三季度盈利从2025年第三季度的1700万美元增至1800万美元，增幅为5%。

    2026年第三季度的营收也从去年同期的8.73亿美元增至11亿美元，增幅为27%。

    受所有业务部门营收增长的推动，本季度营业利润从之前的2700万美元增至1.08亿美元，增幅达297%。然而，营收成本和金融资产净减值损失的增加部分抵消了这一增长。

    Grab首席执行官兼联合创始人Anthony Tan表示：“尽管本区域面临高油价和宏观经济逆风，但本季度我们平台上的月度交易用户数仍达到了创纪录的5700万。”

    各业务部门表现

    外卖业务营收从2025年第三季度的4.65亿美元增至2026年第三季度的5.61亿美元，增幅为21%。这主要得益于食品和杂货的商品交易总额（GMV）从2025年第三季度的37亿美元扩大至2026年第三季度的45亿美元，以及广告业务变现能力的提高。

    Grab首席运营官Alex Hungate表示，其忠诚度计划GrabUnlimited的用户贡献了外卖业务GMV的35%，且交易频率比非订阅用户高出约三倍。

    BT Short Logo

    THE BUSINESS TIMES INSIGHTS

    Powering Asean's Future 2026

    Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets

    ACCESS THE INSIGHTS

    他补充道：“这个忠诚且高频的用户群是我们拓展邻近零售业务的天然跳板。”

    出行业务营收从去年同期的3.17亿美元增至本季度的3.49亿美元，增幅为10%。该增长得益于GMV、月度交易用户和交易量的增加。

    金融服务营收从2025年第三季度的9000万美元飙升至2026年第三季度的2.01亿美元，增幅达124%。这主要归功于GrabFin和数字银行业务贷款的增加，其中包括6月份对印尼Superbank的合并，以及在本季度初对Stash的收购。

    金融服务部门的调整后息税折旧摊销前利润（Ebitda）在2026年第三季度首次转正，实现利润1200万美元，而2025年同期则为亏损2800万美元。

    Hungate表示，GXS信用卡用户在首次交易后，其交易频率和支出增加了超过25%。在印尼，截至9月底，Superbank已为850万客户提供服务，同比增长73%，其贷款组合在Grab业务量的推动下增长了265%。

    他补充道：“在马来西亚，GXBank的FlexiCredit贷款发放额同比增长了169%，因为它触达了Grab应用内的用户。我们在整个生态系统中看到的数据，提升了我们的贷款风险评估能力。”

    2026年第三季度，总贷款发放额增长115%，达到19亿美元。总贷款组合从2025年第三季度的9.03亿美元增至2026年第三季度的27亿美元，增幅达200%。截至2026年9月底，不良贷款率为2.6%。

    Hungate表示，Grab以经贷款风险调整后的利润率为基础来衡量贷款。他补充说，该利润率在2026年第三季度为7%，预计将达到10%至12%。

    Hungate表示，贷款组合的结构正在向Grab的数字银行倾斜，这些银行的资金来自低成本存款。增长最快的贷款产品拨备最高，因为Grab在放款时就将其存入国库。

    他补充道：“随着利息收入相对于这些国库的增加，我们预计拨备将正常化，利润率也将上升。”

    Hungate表示，Grab拟议收购Atome将进一步推进这一战略。Atome将提供一个需要多年才能建立的消费者借贷规模、一个拥有超过3万家商户的成熟网络以及一个经过验证的风险评估引擎。即使在收购的背景下，两家公司仍在继续合作。

    Hungate说：“10月份，我们在印尼启动了与Atome的合伙业务，将其现金借贷能力嵌入Grab平台。我们正迅速行动，共同开发更多产品。”

    截至2026年9月底，GXS Bank、GXBank和Superbank的客户存款总额达到27亿美元。

    由于台湾公平交易委员会否决了其收购foodpanda台湾的提议，Grab将承担6000万美元的分手费。该笔费用对2026年的业绩指引没有影响。

    基于这些业绩，该公司正在上调2026年全年业绩指引。营收指引上调至41.5亿至42亿美元之间，增长率为23%至25%。此前，Grab对2026年营收的指引为41亿至41.5亿美元，增长率为22%至23%。

    2026年的调整后Ebitda目前预测将在7.9亿至8亿美元之间，增长率为58%至60%。这高于早前指引的7.2亿至7.4亿美元（增长率为44%至48%）。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    GrabFinancial services

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Yen appreciation can accelerate the unwinding of leveraged positions, illustrating how currency and financial stability risks can interact.

    Could Japan trigger the next global financial crisis?

    Sheng Siong reports a modest 1.9% year-on-year growth in Q3 net profit.

    Sheng Siong shares continue last week’s slide, fall over 9% to hit one-year low

    German Chancellor Friedrich Merz says Europe is facing “the most decisive moments... in defending the freedom and peace of (the) continent”.

    If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia

    Attendees at the inaugural Quy Nhon Dialogue on Climate and Transitions, which took place from Oct 10 to 11 in Vietnam’s central province of Binh Dinh.

    Vietnam’s race for growth tests pace of energy transition: experts

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More